BACHELORETTE Clare Crawley a critiqué Matt James pour avoir renoué avec l’ex Rachel Kirkconnell alors qu’il parlait encore à d’autres femmes.

le Célibataire star a été dans l’eau chaude cette semaine Grace Amerling a prétendu qu’elle avait eu une aventure avec Mat tandis que Rachael, 24 ans, s’est envolé pour La ville de New York pour continuer leur relation.

@ clarecrawley / Instagram

Clare Crawley a critiqué Matt James pour ses dernières singeries[/caption]

abc

Le célibataire a été accusé d’avoir parlé à d’autres femmes tout en ravivant les choses avec Rachael[/caption]

abc

Rachael Kirkconnell s’est récemment envolée pour New York pour tenter de « régler les choses » avec Matt[/caption]

Le coiffeur de Sacramento a ajouté un sourire narquois à un retweet d’un message très révélateur.

«Clare Crawley a essayé d’avertir la nation célibataire de Matt James, n’oubliez pas», lit-on dans le message que Clare a partagé.

« Je savais que quelque chose n’allait pas avec cet homme, j’étais en colère, il était le célibataire … Il a laissé la renommée entrer en lui, » dit la réponse.

Clare, qui vient de fêter ses 40 ans, est entrée dans un public craché avec Matt dans le passé car il a été choisi pour être un concurrent de sa saison.

Il avait été initialement embauché pour sa saison, mais la veille du début du tournage, la production a été reportée indéfiniment en raison de la pandémie.

Getty

Matt était à l’origine choisi pour être un concurrent de la saison de Clare Crawley de The Bachelorette[/caption]

Getty Images – Getty

La star de télé-réalité a été critiquée depuis la fin de sa saison diffusée sur ABC[/caption]

Matt a finalement décroché le rôle principal, mais avant même d’avoir honoré un écran de télévision, Clare l’a accusé d’être motivé par la célébrité.

Le meilleur ami et colocataire de Bachelorette Star Tyler Cameron avait déjà mené une série d’entretiens avec plusieurs médias.

Il a également créé un compte sur la plate-forme vidéo de célébrités Cameo – où il a facturé 19 $ aux fans pour chaque message personnalisé – bien que la page ne soit plus active.

À l’époque, bien que n’étant pas encore à la télévision, la «star de télé-réalité» a ajouté qu’il était connu pour être sur Le célibataire sur sa page bio Cameo.

Clare a eu vent des singeries accrocheuses de sa candidate et a critiqué le New Yorker pour avoir été dans le coup pour les «mauvaises raisons».

Getty

Clare est sortie avec Dale Moss de temps en temps depuis la fin dramatique de sa saison[/caption]

Elle a lancé sur Twitter: «Si vous faites des interviews et créez des comptes Cameo avant même d’en être à ma saison…

«Vous y êtes pour les mauvaises raisons… #dontwasteyourtime.»

Dans un autre tweet, elle a averti: «Respectez l’opportunité qui vous est donnée. Respectez les règles. Respecte moi. @BacheloretteABC. »

Cette semaine, Matt était avec son ex, Rachael, 24 ans, à New York comme ils prévoyaient de se remettre ensemble avant qu’elle ne parte «le cœur brisé», a déclaré une source en exclusivité au Sun.

L’informateur a déclaré: «Ils se remettaient ensemble, c’est pourquoi elle lui a rendu visite, se remettant à 100% ensemble. Il n’y a pas eu de malentendu.

abc

Matt a donné à Rachael sa finale rose lors de la finale dramatique de la saison[/caption]

Instagram

L’émission ABC s’est terminée par une fin heureuse alors que les deux hommes se sont retrouvés ensemble[/caption]

abc

Cependant, lors de la spéciale After The Final Rose, il a été révélé qu’ils se séparaient[/caption]

«Il l’a fait sortir par avion, elle est restée avec lui. Mais encore une fois, il l’a jouée. Et maintenant, il se détourne simplement parce qu’il s’est fait prendre à parler à d’autres femmes.

L’initié a ajouté: « Elle a le cœur brisé à ce sujet. »

Hier, la folle aventure de Matt, Grace, a affirmé l’avoir invitée à Miami quelques jours avant de rencontrer son ex Rachael.

Grace a dit dans un entretien avec le blogueur Reality Steve que Matt lui avait demandé de lui rendre visite à Miami juste deux jours avant d’inviter Rachael à New York.

La beauté brune a déclaré que James lui avait envoyé un texto «à l’improviste», à propos de sa visite à Miami, mais elle a refusé l’invitation en disant qu’elle était fatiguée.

Instagram

Une femme nommée Grace a affirmé que Matt l’avait invitée en Floride avec lui en voyant Rachael[/caption]





Elle a poursuivi: «Cela ne me convenait tout simplement pas. J’avais juste l’impression que Rachael était tellement amoureuse de lui et qu’il essayait de me contacter et de passer du temps avec moi.

«Quelqu’un avec qui il a eu des relations amoureuses – deux jours auparavant à Miami… J’avais l’impression de devoir dire quelque chose pour Rachael.

Elle a ajouté: «Rachael est la vraie victime ici.»