CLARE Crawley a partagé les choses qui la rendent «heureuse en ce moment» malgré sa rupture désordonnée avec sa fiancée Dale Moss.

Les stars de Bachelorette ont annulé leurs fiançailles la semaine dernière, et elle était dit être une « épave » depuis.

Clare, 39, lui a pris Histoires Instagram pour donner à ses fans une mise à jour depuis la scission choquante.

La star de télé-réalité était assise croisée sur le sol avec son bras tendu alors qu’elle souriait vivement les yeux fermés.

Vêtue d’un haut orange fluo et d’un pantalon de jogging confortable, la jeune femme célibataire a partagé une certaine positivité sur ses histoires.

«Des choses qui me font du bonheur en ce moment», commença-t-elle.

« Vidéos amusantes sur les animaux, rendre visite à ma mère aujourd’hui, mon nouveau projet (j’ai hâte de le partager avec vous les gars!), Magasinage de meubles, planification de voyages post-pandémie, listes de lecture de musique, contacts d’amis », a indiqué la star .

Bien qu’elle ait mis un visage heureux pour ses followers, Clare n’a clairement pas récupéré, car elle a ajouté: « Oui, je suis toujours en sueur! »

Vallée confirmé leur séparation la semaine dernière le Instagram: « Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de personnes, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. »

«Nous croyons fermement qu’il faut diriger avec amour et toujours rester fidèle à soi-même – quelque chose que nos familles nous ont enseigné et inculqué tout au long de notre vie. Nous espérons seulement les meilleures choses les uns pour les autres», a-t-il expliqué.

« Merci de respecter notre vie privée pendant que nous travaillons ensemble. »

La rupture est devenue « désordonnée » quand on a appris que Dale, 32 ans, avait triché sur Clare avec une femme de son passé, Eleonora Srugo.

Bien que la star de la NFL ait affirmé que la raison de la séparation était qu’il n’était pas prêt pour engagement, Clare a révélé qu’elle connaissait l’autre femme et posaient fréquemment des questions sur leur implication.

Bien qu’une source ait dit à l’origine E! Nouvelles qu’Eleonora voyait le joueur des Packers de Green Bay fiancé à Clare, leurs deux représentants ont nié tout contact romantique.

Dale a fermement nié les rumeurs de son infidélité, car il claqué les « mensonges » sur son compte Instagram.

« Les gens vont répandre des mensonges et pointer du doigt, mais le fait est qu’il n’y a pas une personne à blâmer dans cette situation et, comme dans toutes les relations, nous avons eu des hauts et des bas et nous avons traversé nos affaires mais les choses qui en sont ressorties , ces choses sont sorties de nulle part.

« Et j’aime et je respecte Clare assez pour lui faire savoir ce que je ressens, ça va prendre du temps – je ne voulais rien de plus que cette relation pour fonctionner et j’y mets mon cœur et mon âme chaque jour.

«Et je ne voulais rien de plus que de construire une relation saine, alors que cela va être difficile, ce que vous verrez de moi, c’est essayer de mettre en pratique ce que je prêche et de continuer à faire de mon mieux chaque jour et je ‘ Je vais aussi essayer de trouver la joie et le bonheur chaque jour et continuer à partager cela, et tout le reste est entre les mains de Dieu, alors », a-t-il déclaré.