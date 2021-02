BACHELORETTE Clare Crawley a surpris les fans avec un nouveau look alors qu’elle montrait ses cheveux roses et posait pour des photos dans juste un soutien-gorge.

La star de la réalité, 39 ans, qui s’est récemment séparée de son fiancé Dale Moss a déclaré qu’elle voulait «s’amuser».

La coiffeuse généralement blonde avait un sourire sur son visage lorsqu’elle a pris la photo et l’a partagée sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: « Je voulais m’amuser et changer (temporairement) de cheveux depuis un certain temps maintenant avec une couleur amusante ••• alors je l’ai fait !! »

Faisant l’éloge de son nouveau look, une fan a écrit: « J’adore la couleur et elle te va parfaitement !!!, tandis qu’une a commenté: » Tellement jolie !!! Tu fais une incroyable chérie. «

«Ça a l’air incroyable!», A ajouté un autre.

Clare a également partagé une vidéo dans ses histoires Instagram pour montrer à quel point la transformation était facile à l’aide d’un shampooing de coloration maison.

A un point l’ancien Bachelorette est dans la salle de bain avec une serviette blanche pendant qu’elle applique le produit.

Le nouveau look de Clare vient après sa récente séparation de l’ancien footballeur Dale.

Les deux ont eu une romance éclair après s’être rencontrés sur The Bachelorette l’été dernier.

Ils se sont fiancés à l’émission après seulement quelques semaines, ont eu des rendez-vous à New York et en Californie et ont passé du temps avec les familles de l’autre.

Le joueur de football a affirmé que la raison de leur séparation était qu’il n’était pas prêt pour engagement, mais Clare a révélé qu’elle l’avait interrogé sur le fait qu’il était avec une autre femme et posaient fréquemment des questions sur leur implication.

Dale a nié toutes les accusations selon lesquelles il était toujours en relation avec une vieille flamme alors qu’il était fiancé à Clare.

Clare a révélé qu’elle avait passé la plupart de ses journées en pantalon de survêtement après que Dale ait rompu leurs fiançailles.

Lorsque Dale a confirmé la rupture, il a écrit: «Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de personnes, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. »

La rupture est devenue « désordonnée » lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dale avait triché sur Clare avec une femme de son passé, Eleonora Srugo.

Une source a dit à l’origine E! Nouvelles qu’Eleonora voyait le joueur des Packers de Green Bay fiancé à Clare, mais leurs deux représentants ont nié tout contact romantique.

Dans une vidéo la semaine dernière, Clare retint ses larmes en admettant qu’elle se débattait toujours après avoir été vidé.

Clare s’est récemment rendue sur Instagram pour faire un Live sur la plate-forme de médias sociaux lorsqu’elle a expliqué comment elle allait après sa rupture très publique.

En parlant du «stress» qu’elle traversait après la Bachelorette, elle a noté comment elle faisait face aux crises de panique et à l’anxiété.

Elle a déclaré: « Je l’ai tenu et j’ai essayé de jouer fort et d’être forte pendant si longtemps – je suis une personne forte mais comme – j’ai essayé d’être cela pendant si longtemps que je n’ai pas partagé mes luttes avec l’anxiété et ce que j’étais traverser parce que je ne veux pas être une victime.

«Je ne veux toujours pas être ça, mais je pense qu’il y a tant à dire sur le fait d’être humain et de se voir comme des humains.

« En bref, en pensant au fait que je n’ai pas beaucoup partagé avec vous parce que j’essaie de dire que nous sommes des survivants, nous sommes des prospères, nous faisons de notre mieux pour le bonheur et je vous ai rendu un mauvais service et moi-même un mauvais service.

«Partageant ce que vous vivez et les parties pas si parfaites ou les luttes, je pense que lorsque vous vous ouvrez pour partager ce que vous traversez, pas en tant que victime, mais en tant que vulnérabilité et plus encore en tant que côté humain de vous .

« Cela donne aux gens la possibilité de s’identifier et de partager leurs propres luttes. »

Elle a ensuite remercié ses fans pour avoir envoyé de la positivité et des encouragements.