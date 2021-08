Bachelorette ce soir EN DIRECT – Les finalistes Blake, Justin et Greg présentent Katie aux familles lors de rendez-vous émotionnels dans leur ville natale

L’ÉPISODE neuf de la saison de Katie Thurston présente les dates bien-aimées de la ville natale de l’émission.

Cependant, cette saison, tout comme la saison de Tayshia, a dû apporter quelques modifications au style habituel des dates de la ville natale. En raison de la pandémie de COVID-19, Katie effectue trois voyages dans sa ville natale de type quarantaine.

Ses trois favoris Blake, Justin et Greg amènent leurs villes natales dans la station balnéaire du Nouveau-Mexique. Les hommes transportent leurs villes natales au Canada, à Baltimore et au New Jersey en amenant leurs proches à la rencontre de Katie.

Dans un aperçu de l’émission de ce soir, Kate est vue en larmes en train de pleurer à Kaitlyn Bristowe: « Je veux que quelqu’un réserve mon vol de retour. »

Avant sa rupture avec Kaitlyn, Katie a été vue en train de dire à la caméra qu’elle n’avait dit à aucun des trois concurrents restants qu’elle les aimait.

Katie a expliqué qu’elle ne voulait pas dire les trois mots magiques avant la finale de la série. La finale de la saison Bachelorette sera diffusée le 9 août.

