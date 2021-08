Bachelorette ce soir EN DIRECT – La sœur de Blake lui rappelle « que tu étais aussi amoureux de Clare » lors d’un rendez-vous avec Katie dans sa ville natale

L’épisode de la ville natale de The Bachelorette a vu les candidats restants amener Katie Thurston dans leur ville natale pour rencontrer leur famille.

Cependant, cette saison, tout comme la saison de Tayshia, a dû apporter quelques modifications au style habituel des dates de la ville natale. En raison de la pandémie de COVID-19, Katie a effectué trois voyages dans sa ville natale de style quarantaine.

Ses trois favoris Blake, Justin et Greg ont amené leurs villes natales dans la station balnéaire du Nouveau-Mexique. Les hommes ont transporté leurs villes natales au Canada, à Baltimore et au New Jersey en amenant leurs proches à rencontrer Katie.

La sœur de Blake a demandé s’il était vraiment amoureux de Katie, étant donné la rapidité avec laquelle il a dit la même chose à propos de Clare et, plus tard, de Tayshia.

Alors que les parents de Justin n’ont pas pu venir, ses deux meilleurs amis sont arrivés et ont assuré à Katie que le candidat « ne porte pas son cœur sur sa manche ».

Greg a eu un aperçu du rendez-vous de Blake avec Katie, le faisant se sentir «dégoûté» alors qu’il était aux prises avec ses sentiments pour Katie.

