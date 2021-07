Bachelorette Becca Kufrin sort avec le méchant de Katie Thurston sur Bachelor In Paradise après une rupture désagréable avec son fiancé Garrett

BACHELORETTE Becca Kufrin sort avec le méchant de Katie Thurston lors de la prochaine saison de Bachelor In Paradise, peut révéler The Sun.

L’animateur de podcast cherche à nouveau l’amour après la mauvaise scission de l’année dernière avec fiancé Garrett Yrigoyen – qui a reçu un contrecoup de masse pour ses commentaires sur le Les vies des Noirs comptent mouvement.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir !

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Baccalauréat au paradis

Instagram

Becca Kufrin « reviendra à Bachelor In Paradise » après la mauvaise séparation de l’année dernière[/caption]

abc

Elle « sortira avec le méchant » de la saison en cours avec Bachelorette Katie Thurston[/caption]

L’ancien Bachelorette revient dans la franchise qui l’a rendue célèbre cet été même si elle n’a pas encore été officiellement annoncé par ABC, Le Soleil peut révéler.

Une source proche de la production a déclaré au Sun que Becca, 31 ans, avait une relation avec Thomas Jacobs, le méchant de la saison en cours de Katie.

L’initié a expliqué: « Elle a été impliquée dans un triangle amoureux pendant une minute mais a choisi Thomas.

« Elle ne savait pas exactement comment Thomas serait représenté dans la série, alors elle ne s’est pas rendu compte qu’il était la cause de tant de drames. »

Cependant, malgré tous ses efforts pour trouver l’amour, le couple « ne finit pas ensemble » et « tous les deux quittent la série célibataires ».

« Les producteurs mettront également beaucoup l’accent sur leur romance puisqu’elle vient de vivre une rupture très publique.

« Et c’est la première fois que Becca se lance vraiment depuis la séparation. Elle est toujours un incontournable de Bachelor Nation.

abc

Becca «sort avec Thomas Jacobs» – que Katie a tristement renvoyé chez elle la semaine dernière[/caption]

abc

Le drame a été qualifié de «menteur égoïste» par Katie lors d’une sortie de spectacle cinglante[/caption]

« Les gens la soutiendront même s’il y aura des réactions négatives au choix de Thomas », a ajouté l’informateur.

La semaine dernière le La bachelorette, Katie, 30 ans, a renvoyé Thomas chez lui après avoir été accusé de « l’utiliser » dans son offre devenir le prochain Bachelor.

Le natif de Washington a lancé sa dernière cérémonie de la rose : « Thomas, tu m’as dit des choses que je voulais entendre, mais ce que j’ai appris sur toi ce soir, c’est que tu es égoïste, méchant et menteur. »

« Votre audition de Bachelor se termine ce soir, alors sortez. »

En août, Becca et Garrett ont rompu après deux ans ensemble pour ses commentaires controversés sur les réseaux sociaux à propos des flics et de la politique.

Getty

Becca et Garrett sont sortis ensemble pendant deux ans avant de se séparer à cause de divergences politiques[/caption]

À la mi-août, un initié a déclaré à E! News : « Becca est toujours très contrariée par les commentaires de Garrett et la controverse qui les entoure.

« Leurs modes de vie ne concordent plus. Garrett veut des choses différentes et ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient plus compatibles.

Becca sera rejoint par plusieurs autres favoris des fans dans le nouveau casting pour paradis – que The Sun a révélé aujourd’hui se termine par TROIS engagements.

La source a révélé que le propriétaire d’une épicerie Joe Amabile s’est mis à genoux à proposer à Serena Pitt de la saison de Matt.

Maurissa Gunn de la saison de Peter s’est fiancée à Riley Christian de la saison de Clare et Tayshia.

Getty

La Bachelorette a donné sa dernière rose à Garrett – qui s’est agenouillé pour proposer[/caption]





Tandis que Mari Pepin – qui a été renvoyée chez elle tôt par Matt – a dit « oui » à Kenny Braasch, le manager du boys band de la saison de Clare et Tayshia.

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait des résultats de l’émission – notamment Kendall Long – l’ex de Joe avec qui il a commencé à sortir lors de la saison 2019 de Baccalauréat Au Paradis.

Après leur récente rupture douloureuse, la source a expliqué que Kendall avait « du mal » à voir son ex tomber amoureux devant elle.