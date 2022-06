‘Bachelorette’ alun JoJo Fletcher détaille le mariage ‘parfait’ avec Jordan Rodgers: ‘Exactement ce que nous voulions’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

JoJo Fletcher est une « Bachelorette » qui brise le moule. La star de télé-réalité de 31 ans, qui s’est mariée avec son dernier gagnant de la rose Jordan Rodgers il y a un mois, a quitté la série en Californie et a repris là où elle avait cessé de vivre dans son État natal du Texas.

Le couple ne suit pas le chemin traditionnel des anciens couples « célibataires » – et a depuis jeté son dévolu sur la rénovation domiciliaire. De plus, Fletcher s’est entretenu avec Fox News Digital du travail qu’ils ont accompli pour protéger leur relation de six ans et planifier leur mariage sans stress après plusieurs revers de COVID.

Fletcher a découvert la renommée de la télévision pour la première fois il y a plus de sept ans en tant que candidate bien-aimée au « Bachelor » lors de la saison 20 de la populaire émission de rencontres, et s’est rendue à la cérémonie finale des roses pour n’avoir que le cœur brisé lorsqu’elle a été renvoyée chez elle alors que les caméras tournaient .

Mais les fans sont tombés amoureux de JoJo Fletcher, et elle est revenue à la télévision plus forte que jamais en tant que « The Bachelorette » lors de la saison 12 en 2016, où elle a trouvé son véritable amour en Jordan Rodgers. Il a proposé sur la finale de la saison filmée en Thaïlande. Il a proposé à nouveau en 2019 avec une nouvelle bague, et surtout, sans que les équipes de tournage ne les suivent pendant qu’ils visitaient les lieux de mariage.

Fletcher et Rodgers se sont donné pour priorité de se concentrer sur leur relation et de créer une « vie normale » en dehors du style de vie « Bachelor » après leurs fiançailles.

LES STARS DE « THE BACHELOR » JOJO FLETCHER ET JORDAN RODGERS SONT MARIÉS : « NOUS SOMMES TELLEMENT CHANCEUX ! »

« Quand Jordan et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, la chose la plus importante pour lui et moi, dans notre relation, était de nous retirer de la bulle, car nous savions que cela n’aiderait pas notre relation », a-t-elle déclaré.

« Alors nous sommes retournés au travail. Juste après que nous nous soyons réunis, nous sommes retournés au travail en termes de retournement de maisons et de rénovation de maisons, et Jordan a commencé à le faire avec moi. »

Fletcher, qui était en pré-médecine à l’Université Baylor avant de se plonger dans le monde du développement immobilier, voulait reprendre une « vie normale » après la fin de « The Bachelorette ».

Ils ont déménagé à Dallas, au Texas, et ont travaillé dans l’immobilier tout en utilisant leur expertise à la caméra en tant qu’hôtes de « Cash Pad » où ils ont aidé les propriétaires à retourner des propriétés d’investissement. Ils ont également été les hôtes de « Battle of the Fittest Couples » en 2019.

« Nous sommes définitivement rentrés à la maison et avons dit que nous allions reprendre une vie normale … ​​et six ans plus tard, nous sommes ici. » – JoJo Fletcher sur le déménagement à Dallas

« Nous voulions nous lancer dans de nouvelles activités », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que je suis tellement chanceux et reconnaissant que le spectacle m’ait apporté ces nouvelles opportunités. Je suis tellement reconnaissant pour ce spectacle. Nous sommes définitivement rentrés à la maison et avons dit que nous allions reprendre une vie normale … ​​et six ans plus tard, nous sommes là. »

Le couple a échangé ses vœux lors d’une cérémonie intime avec leurs amis les plus proches et leur famille au Sunstone Winery à Santa Ynez, en Californie, le 14 mai après avoir reporté leurs noces à deux reprises en raison de la coronavirus pandémie. Un membre de la famille n’aurait pas été présent cependant, comme les fans le savent, le beau-frère de Fletcher, Aaron Rodgers, n’a pas été photographié alors qu’ils échangeaient leurs vœux lors de leur mariage romantique dans un vignoble.

‘THE BACHELOR’ NOMME JESSE PALMER COMME REMPLACEMENT DE CHRIS HARRISON POUR LA SAISON 26

De la planification de mariage en général, Fletcher a partagé qu’elle « était totalement prête à assumer » le « stress de planifier un mariage.

« La planification de mariage était amusante pour moi. Même en cours de route avec chaque bosse, chaque petit hoquet – entendre le [planning] les nouvelles étaient une partie stressante et devoir payer pour cela était stressant, mais l’aide que j’avais rendue si supportable.

« Je me sens mal de dire que je n’ai pas pleinement ressenti le stress extrême, mais je dirai que les deux dernières semaines avant notre mariage, après deux ou trois ans de planification, c’est à ce moment-là que j’étais le plus stressé. »

Fletcher a déclaré que, pour la plupart, leurs projets de mariage de rêve étaient restés les mêmes depuis le début, avec de « petits ajustements » en cours de route. Ils ont eu l’idée de créer une esthétique romantique avec une ambiance intime.

« C’était parfait. Ce n’était ni trop grand ni trop petit – tout simplement parfait. — JoJo Fletcher lors de son mariage avec Jordan Rodgers

« Nous sommes restés très cohérents, ce qui ne me ressemble pas », a plaisanté l’expert en rénovation domiciliaire. « Nous avons toujours su notre liste d’invités. Nous avions en fait un nombre assez conservateur en termes de personnes les plus proches de nous. »

Avec 170 invités célébrant leur engagement amoureux dans un vignoble pittoresque au nord de Santa Barbara, JoJo a admis que leur grand jour « avait fini par être exactement ce que nous voulions ».

Elle a ajouté : « C’était parfait. Ce n’était ni trop grand ni trop petit, juste parfait. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Des sources ont rapporté que le frère quart-arrière de Jordan, Aaron Rodgers, n’était pas présent au mariage après des années d’une relation brisée, mais le couple a été soutenu par d’autres anciens « Bachelor », dont Becca Tilley, Raven Gates et Adam Gottschalk.

Fletcher s’est avérée capable de transporter encore plus dans son assiette en révélant qu’elle concevait un nouveau maillot de bain et des vêtements de plage collaboration avec Cupshe tout en planifiant les noces pendant le pic de la pandémie.

« Aucun ne m’a jamais stressé », a-t-elle déclaré. « Concevoir la collaboration avec Cupshe était tellement amusant pour moi et je pense que les deux ont à voir avec les gens avec qui j’ai travaillé. Quand vous avez des équipes formidables et de bonnes personnes avec lesquelles travailler qui comprennent votre vision et comprennent ce que vous voulez… ça fait les choses sans couture. »

Cependant, la conception n’était pratiquement pas sans défauts, car Fletcher a admis que l’envoi d’échantillons de tissu dans les deux sens rendait les éléments logistiques un peu plus difficiles qu’un processus de conception normal, mais la gamme colorée en valait la peine à la fin.

« Les maillots de bain sont quelque chose dans lequel nous voulons tous nous sentir beaux et sexy, mais il est également difficile de trouver des pièces qui ne cassent pas la banque « , a-t-elle déclaré. » Et j’ai l’impression que nous avons un tas d’humeurs différentes qui peuvent convenir à différentes personnes . Ma ligne Cupshe est accessible. Je pense que c’était la chose la plus importante. »

Fletcher et Rodgers sont le cinquième « Bachelorette » couple pour se marier de la franchise, après Trista et Ryan Sutter, Desiree Hartsock et Chris Siegfried, et Rachel Lindsay et Bryan Abasolo. Saison 7 « Bachelorette » Ashley Hebert et le gagnant JP Rosenbaum ont divorcé en octobre 2021.