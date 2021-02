Bachelor Peter Weber et Kelley Flanagan Fuel Romance Rumeurs à New York

Que se passe-t-il avec Kelley Flanagan et Peter Weber? C’est la question même Bachelier Les fans demandent après avoir examiné l’activité des médias sociaux du duo.

Le 16 février, Kelley s’est rendue sur Instagram Stories pour partager des images d’elle-même en train de magasiner pour des appartements à New York, où Peter réside actuellement. Plus tard, elle a posté une photo d’elle-même en train de déguster du rosé et des frites au Good Bar à Brooklyn.

Mais il semble qu’elle n’était pas seule. Le même jour, Peter a posté une vidéo de lui-même en train de manger un morceau avec son copain et son compagnon Bachelorette alun Dustin Blaine Kendrick. Et bien qu’il n’ait pas indiqué leur emplacement, il n’a pas fallu longtemps aux détectives des médias sociaux pour comprendre que le pilote et l’avocat semblaient être dans le même restaurant. De même, Kelley a posté plus tard des clips d’elle-même traîner au 230 Fifth Rooftop Bar à Manhattan. Dustin a également partagé une vidéo de ce qui semblait être le même endroit.

Comme les fans s’en souviendront, Kelley, Peter et Dustin se sont tous mis en quarantaine à Chicago l’année dernière. Il ne fallut pas longtemps avant que Kelley et Peter ne déclenchent des rumeurs d’amour avec leurs vidéos TikTok et finissent par confirmer qu’ils sortaient ensemble.