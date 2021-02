Bachelor Nation se tient à côté de Rachel Lindsay après avoir supprimé Instagram

Bryan Abasolo: « Je t’aime, je t’apprécie, je crois en toi et je voulais juste te faire savoir à quel point je suis fier de toi. Continuez et n’arrêtez jamais d’être vous et de vous battre pour ce qui est juste. »

Katie Thurston: « Je suis avec Rachel Lindsay dans tout ce qu’elle est. J’aspire à être aussi intelligente qu’elle est. Aussi féroce qu’elle est. Aussi divertissante qu’elle est. Aussi attentionnée qu’elle soit. Nous aurions tous de la chance d’avoir un Rachel Lindsay dans nos vies. Bien que beaucoup d’entre nous ne la connaissent pas personnellement, elle nous a tous permis de la suivre. Elle nous a invités dans sa vie. Beaucoup l’ont méprisée. Elle a maintenant supprimé son compte IG. Je veux ma position être connu. Je serai toujours un partisan de Rachel Lindsay. Et si vous faites partie de la haine qu’elle vit, ne me suivez plus maintenant. En attendant, si vous l’aimez et la soutenez autant que moi, visitez son site Web à découvrez les différents projets auxquels cette femme talentueuse fait partie. «

Becca Tilley: « Le fait que nous soyons dans un endroit où les gens se sentent tellement à l’aise d’être si haineux que la meilleure option pour quelqu’un est de désactiver son compte Instagram est consternant. Rachel Lindsay et d’autres BIPOC se sont prononcés contre le racisme, appelant les gens à rendre des comptes , et en demandant le Bachelier franchise pour faire mieux et la réponse qu’ils reçoivent au quotidien est juste plus de haine. Les gens sont si prompts à utiliser leur temps et leur énergie pour perpétuer la haine et alimenter le feu au lieu de simplement écouter et être ouverts à l’apprentissage et à la croissance. Si vous vous fâchez que les gens soient fous de racisme, je commencerais par là et je vous demanderais pourquoi.