Bachelor Nation se penche sur les tweets controversés passés de Taylor Nolan

Taylor Nolan a présenté des excuses et maintenant Bachelor Nation prend la parole.

Le dimanche 28 février, Nolan, un ancien concurrent de la 21e saison de Le célibataire et quatrième saison de Licence au paradis, a présenté des excuses après avoir été critiquée pour des tweets controversés qu’elle a publiés à l’adolescence et qui ont été récemment découverts. «Mes tweets d’il y a dix ans sont timides, ils sont nulles, ils se sont trompés et sont blessants», a-t-elle écrit dans une partie de une publication Instagram, qui comprenait également une déclaration vidéo. «À mes collègues de la communauté BIPOC et aux autres personnes à qui j’ai fait du mal dans ces tweets, je vous vois, j’espère que vous me voyez, nous sommes ensemble et je suis désolé de ne pas toujours être avec vous. Je suis désolé J’ai centré ma blancheur et ma blancheur autour de moi. Je suis désolé de ne pas avoir été mieux à l’époque, mais je suis ici maintenant et le serai toujours.

Au milieu des réactions négatives envers Nolan, qui est biracial, avec une mère blanche et un père afro-américain, des collègues membres de Bachelor Nation se sont exprimés sur la controverse. « Prendre le temps de ma pause dimanche sur les réseaux sociaux pour publier ceci parce que je pense que beaucoup d’autres personnes de la nation bach auront peur de dire quelque chose et cela doit être dit, » Bekah Martinez, un ancien Bachelier concurrent sur Arie Luyendyk Jr.‘s saison, a écrit sur son histoire Instagram dimanche. « @taymocha en tant que personne qui appelle constamment les excuses des autres, je m’attends à beaucoup mieux que ces taureaux – qui se concentre constamment sur vous-même, et est incroyablement auto-félicitant et sarcastique. Humiliez-vous et appelez cela comme c’est, les choses que vous avez dites est allé bien au-delà de centrer la blancheur … Ils ont centré le sectarisme et la haine. «