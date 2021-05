«  Bachelor  » Matt James sort avec l’ex Rachael Kirkconnell après une controverse

La star de « The Bachelor » Matt James confirme que lui et son ex Rachael Kirkconnell sont de retour ensemble.

La saison historique de l’émission de rencontres ABC, avec James en tant que premier Black Bachelor de la franchise, s’est transformée en controverse après le précédent raciste de Kirkconnell. le comportement est apparu et le contrecoup a tourbillonné. Kirkconnell, qui a finalement reçu la rose finale lors de la finale de la saison de mars, s’est excusé et le couple semblait rompu lors de la spéciale d’après-finale «After the Final Rose».

James a déclaré au Wall Street Journal Magazine qu’il était prêt à donner une seconde chance à leur relation et que le couple était de retour. Dans une interview publiée jeudi, James a déclaré qu’il était « injuste » pour lui de quitter Kirkconnell alors qu’elle essayait « d’être meilleure ».

«C’est aux gens qui se soucient d’être des alliés de faire le travail pour être vraiment antiracistes et je pense qu’il est injuste de laisser les gens sans la capacité de désapprendre et d’être meilleurs», a-t-il déclaré.

Suite:Que faudra-t-il pour réparer le racisme de la franchise «The Bachelor»?

Après avoir enregistré la saison 25, mais alors que l’émission était toujours diffusée sur ABC, Kirkconnell a été critiqué pour avoir aimé les TikToks liés au drapeau confédéré et pour une photo refaite à neuf qui semble la montrer à une fraternité formelle sur le thème des plantations en 2018. Dans une déclaration à son sujet Instagram en février, elle s’est excusée pour ses actions passées les qualifiant d ‘«offensantes et racistes».

Lors de la spéciale live « After the Final Rose », James a dit qu’il ne pensait pas que « quiconque est irrémédiable », mais qu’il y a « beaucoup de travail » que Kirkconnell doit faire seul.

Suite:Rachael Kirkconnell, chanteuse de « Bachelor », s’excuse pour ses actions « offensives et racistes »

Maintenant que le couple est de retour ensemble, James dit que le travail est effectué en tant qu’unité.

«Nous pouvons avoir des conversations critiques sur le fait d’être dans cette relation et ce dont j’ai besoin chez un partenaire – surtout si cette femme n’est pas noire – pour comprendre ce qui m’accompagne, ma vie et être noir», a-t-il déclaré dans l’interview de jeudi.

James a également parlé du travail qui doit être fait au sein de la franchise « The Bachelor » pour diversifier les saisons à venir.

«Si vous avez des personnes de couleur différentes dans tous les domaines, cela vous aidera à raconter une histoire plus représentative», dit-il.

Les anciens concurrents de la franchise ont également été critiqués pour des commentaires racistes. Lee Garrett a été examiné en 2017 pour avoir qualifié Kenny King, un candidat noir, d ‘«agressif» avant que les tweets racistes et sexistes de Lee ne refassent surface. En 2018, Garrett Yrigoyen, lauréat de la « Bachelorette », a été critiqué après que les fans ont découvert qu’il avait « aimé » les publications Instagram racistes et transphobes.

«Je n’étais pas bien»: Matt James choisit le gagnant et s’exprime sur la controverse sur le racisme de Rachael dans la finale de « Bachelor »

Contribution: Hannah Yasharoff, David Oliver