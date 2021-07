Bachelor in Paradise’s Raven Gates et Adam Gottschalk enceintes de leur premier enfant ensemble quatre mois après s’être mariés

RAVEN Gates et Adam Gottschalk ont ​​annoncé leur première grossesse, quatre mois seulement après leur mariage.

Le couple a dit « oui » le 16 avril, après s’être rencontré le Baccalauréat au paradis en 2017.

Raven et Adam attendent[/caption]

Ils se sont mariés en avril[/caption]

Raven, 30 ans, et Adam, 31 ans, ont partagé leurs nouvelles passionnantes avec Instagram le dimanche.

Dans une série de jolies photos d’annonce de bébé, le couple s’est embrassé, a ri et a souri tout en montrant leurs images échographiques à la caméra.

Les deux se sont embrassés en tenant leur chien d’un coup, et Adam a sauté de joie en arrière-plan d’un autre.

Raven a sous-titré son message : « SUR LA LUNE, HEUREUX DE PARTAGER LES NOUVELLES ! Notre bébé en lune de miel sera là en janvier !

« Je t’ai aimé avant que tu ne sois dans mon ventre ! elle a jailli.

‘CRÉER UNE FAMILLE’

La star de télé-réalité, qui attend son tout-petit en janvier 2022, a parlé à Gens à propos de son nouvel ajout « excitant ».

« C’est très excitant. Nous l’avons découvert juste après le mariage. Je voulais être maman depuis longtemps.

« Et j’ai toujours imaginé créer une famille avec quelqu’un que j’aime tant. Et étendre mon amour avec Adam en un humain, je ne peux même pas imaginer !

Bien que Raven n’ait pas encore souffert de nausées matinales, elle s’est retrouvée à développer «des aversions alimentaires».

« Et le manque d’énergie est probablement ce avec quoi j’ai le plus lutté. C’est dur », a-t-elle avoué.

Adam a ajouté ses propres sentiments sur le futur bébé, déclarant au média: « Tout va bien et je suis excité, mais je suis aussi content que le bébé ne vienne pas tout de suite.

« J’ai neuf mois pour me préparer ! il rit.

JOUER EN SÉCURITÉ

Bien que les personnalités de la télévision n’aient pas encore découvert le sexe de leur enfant, elles ont révélé qu’elles utiliseraient des tests génétiques avant la naissance.

«Adam et moi avons tous les deux convenu que nous voulions faire des tests génétiques. Nous voulions avoir autant de connaissances que possible sur les problèmes qui peuvent survenir ou les maladies que nous pouvons être porteuses », a expliqué Raven.

« C’est vraiment important. Et c’était super facile.

AMOUR DE LA RÉALITÉ

La beauté brune a obtenu son titre de gloire lorsqu’elle est arrivée à la deuxième place de la saison 21 de Le célibataire.

Adam a fait ses débuts avec la franchise en tant que candidat dans la saison 13 de La bachelorette.

Le couple s’est rencontré et est tombé amoureux lorsqu’ils ont tous les deux été choisis dans la saison quatre de Bachelor in Paradise.

Bien que l’annonce de leur bébé ait apporté beaucoup de joie au couple, ils n’ont pas eu une expérience aussi paisible de la planification du mariage.

PROBLÈMES DE PANDÉMIE

En raison de la pandémie, le processus a été sérieusement interrompu et ils ont été contraints de reporter plusieurs fois.

« J’ai replanifié le mariage trois fois maintenant », a déclaré Raven Nous hebdomadaire en août 2020.

« J’ai dit à Adam en décembre de cette année que s’il n’y avait pas de fin en vue, nous allons simplement nous enfuir et nous marier seuls. Dans notre maison.





« Et s’il y a une lumière au bout du tunnel d’ici décembre, alors nous programmerons ce mariage pour la quatrième fois », a-t-elle déclaré à la publication.

L’histoire à succès de Bachelor Nation a bouclé la boucle en avril 2021 lorsqu’ils ont enfin pu se marier.

« Juste moi. Toi. Et notre famille. J’ai hâte ! La vie est plus amusante avec vous – et nous ne faisons que commencer », avait-elle écrit sur Instagram à l’époque.

Raven et Adam ont décidé de recourir aux tests génétiques[/caption]

Ils se sont rencontrés sur Bachelor of Paradise en 2017[/caption]

Le couple a été contraint de reporter leur mariage quatre fois en raison de Covid[/caption]