‘Bachelor In Paradise’s Brendan & Pieper se séparent après ‘Backlash From Show’ – Rapport

Brendan Morais et Pieper James auraient rompu, après avoir été appelés pour sortir ensemble avant d’aller sur « Bachelor In Paradise ».

Baccalauréat au paradis étoiles Brendan Morais, 31, et Pieper James, 23 ans, ont apparemment cessé de fumer. Le couple controversé de Bachelor Nation, qui a été expulsé de la plage après avoir révélé qu’ils avaient en fait commencé à sortir ensemble avant le spectacle, s’est séparé. Une source a dit E! Nouvelles que la paire s’est séparée plus tôt en septembre.

« Le contrecoup de l’émission a été trop dur pour eux deux », a déclaré un initié proche de la paire au point de vente. « Ils ont décidé de se séparer et de se concentrer sur eux-mêmes. Pieper pense qu’il vaut mieux qu’elle passe du temps à réévaluer sa vie. La source a ajouté: « Elle pense que c’est une bonne leçon de vie, mais veut passer à autre chose. »

Comme les fans s’en souviendront, le duo était sur la sellette lors de la dernière saison de Baccalauréat au paradis, après avoir confirmé qu’ils avaient un accord avant le spectacle, qui les a vus se mettre en couple sur la plage. Compagnon de casting, Natasha Parker était particulièrement bouleversée par la situation, car elle passait du temps avec Brendan avant l’arrivée de son beau.

Brendan a minimisé sa relation d’avant-spectacle avec Pieper, affirmant qu’ils n’avaient traîné que « deux fois » dans des cadres « décontractés » avant d’arriver sur la plage. Cependant, lorsque Pieper a descendu ces escaliers, elle a confirmé qu’ils s’étaient vus Dix fois, y compris la veille du départ de Brendan pour le spectacle.

« Je pense qu’ils ont fait perdre du temps à tout le monde et qu’ils devraient y aller » Demi Burnett dit à l’époque. « Évidemment, ils sont juste venus ici pour obtenir plus de renommée, d’adeptes et de poids. » Brendan a alors, en vain, essayé de s’expliquer. « Pieper et moi, nous avons passé du temps ensemble deux ou trois fois où nous sommes sortis dîner, rien que nous. J’ai été en groupe avec elle et des amis du spectacle à New York quand je l’ai rencontrée pour la première fois à quelques reprises.

Il a poursuivi: « Donc, ce n’est pas comme: ‘Pieper, tu veux être ma petite amie? Sommes-nous exclusifs ?’ Cela ne s’est jamais produit de quelque façon que ce soit. J’espérais qu’elle vienne. J’ai aimé Pieper avant le spectacle. Natasha et moi avions une certaine connexion qui était dépourvue de toute romance. J’ai essayé d’y arriver et je n’ai jamais promis à Natasha que nous serions quelque chose de plus que ce que nous étions.