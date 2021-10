Bachelor in Paradise’s Brendan Morais & Pieper James SPLIT après avoir « allumé » Natasha Parker dans le scandale du triangle amoureux

BACHELOR in Paradise Brendan Morais et Pieper James se sont séparés après avoir été accusé d’avoir « éclairé au gaz » son ex Natasha Parker dans un véritable pétrin amoureux.

Brendan a récemment été licencié par l’un de ses sponsors publics, NordicTrack, après avoir fait des commentaires «sexistes» à propos de Natasha.

Getty Images – Getty

Brendan Morais et Pieper James de Bachelor in Paradise se sont séparés[/caption]

AFP

Brendon a vu beaucoup de réactions après avoir été accusé d’avoir fait des commentaires «sexistes» à propos de son ex Natasha Parker[/caption]

Selon Nous hebdomadaire, le couple s’est séparé, comme l’a déclaré une source: « Les choses se sont dégradées une fois que Paradise a commencé à être diffusé. »

L’initié a expliqué que Pieper « ai pu voir ce qui s’était réellement passé » avant d’arriver sur la plage et « n’avait aucune idée » que Brendan explorait d’autres femmes : « Elle n’était pas d’accord avec tout ce qui s’était passé jusqu’à présent. »

« Ils ont essayé de le faire fonctionner mais ont fini par décider qu’il était préférable de rompre », a ajouté la source.

Brendan a déjà été accusé d’avoir mal géré sa relation avec Natasha pendant Baccalauréat au paradis.

Le drame a commencé lorsque Brendan aurait renfloué Natasha dès l’arrivée de la nouvelle arrivée Pieper et admettrait ouvertement qu’il sortait avec elle avant de rejoindre l’émission de téléréalité.

Brendan et Pieper ont ensuite été accusés d’avoir « orchestrer un plan directeur » pour gagner du temps d’antenne, de la renommée et des abonnés Instagram aux dépens de Natasha – qui a admis avoir de « vrais sentiments » pour Brendan.





Pieper, 23 ans, et Brendan ont également été pris sur un micro chaud avouant qu’ils voulaient plus d’adeptes des médias sociaux et discutant d’un plan pour y arriver.

Lorsque Natasha, 33 ans, a tenté d’obtenir des réponses de Brendan, il l’a qualifiée d' »agaçante » et l’a critiquée pour « n’avoir aucune perspective » à part lui.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Baccalauréat au paradis

Brendon a jeté plus de sel sur les blessures en qualifiant Natasha, ainsi que son amie Deandra Kanu, de « femmes mécontentes ».

Le joueur de 31 ans verrait beaucoup de réactions contre ses actions et ses commentaires, comme l’a écrit une personne: « Brendan rentre chez lui et emporte avec toi ton attitude sexiste irrespectueuse. »

Un autre a ajouté : Brendan – tu es un cochon sexiste et si jamais je te vois, c’est à vue !

Brendan et Pieper ont fini par quitter la série ensemble.

LES RETOMBÉES

Après que son comportement se soit déroulé à la télévision, Brendan a ressenti l’impact de ses actions, car il a perdu plus de 100 000 abonnés sur Instagram – il a également perdu un sponsor public.

Le Sun a précédemment confirmé que la star de la télévision avait été abandonnée par NordicTrack.

« NordicTrack ne fait plus affaire avec Brendan et tout autre plan commercial a été annulé », a révélé une source proche de l’entreprise.

L’initié a ajouté: « Son comportement ne correspond pas aux valeurs de la marque. »

AFP

Brendan a également été accusé d’avoir mal géré sa relation avec Natasha lors de la série de téléréalité[/caption]

Getty Images – Getty

Brendan et Pieper quitteraient la série ensemble, cependant, le joueur de 31 ans verrait l’impact de ses actions douteuses[/caption]

Instagram/Brendan Morais

Brendan serait également licencié par l’un de ses sponsors publics, NordicTrack[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Écrivez-nous à exclusif@the-sun.com ou appeler 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS