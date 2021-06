BACHELOR In Paradise mettra en vedette Sarah Hyland et son fiancé Wells Adams en tant qu’hôtes invités, peut révéler The Sun.

le Famille moderne l’actrice est déjà « aimée » par Baccalauréat Nation comme elle est fiancée à l’alun de franchise, puits, 37 ans, qui était auparavant barman et candidat au spin-off de l’été.

Wells Adams et Sarah Hyland co-animeront la prochaine saison de Bachelor In Paradise[/caption]

L’ancien candidat à la Bachelorette est devenu un favori des fans en tant que barman du BIP pendant trois ans[/caption]

Selon un initié d’ABC, Sarah, 30 ans et Wells « co-organiseront une partie de la saison ».

« Avec le style de rotation qu’ils font, ils étaient tous les deux un ajustement naturel car ils sont déjà aimés par les fans.

« Wells est également un vétérinaire de Paradise et sera un hôte formidable car il sait comment fonctionne le processus », a ajouté la source.

Célèbre Bachelorette blogueur Réalité Steve a d’abord rapporté les nouvelles du casting.

L’actrice, surtout connue pour son rôle dans Modern Family, a commencé à sortir avec le natif de Monterey, en Californie, en 2017.

Wells a été le barman de Bachelor In Paradise pendant trois saisons[/caption]

L’ancien concurrent a donné des conseils aux autres prétendants tout en préparant leurs boissons[/caption]

Wells a été éliminé en tant que candidat de Paradise après sa séparation d’Ashley Iaconetti[/caption]

Après deux ans de fréquentation, ils se sont fiancés en juillet 2019 cependant, en raison de la pandémie, leur date d’origine en août 2020 le mariage a été reporté.

Wells a été choisi pour la première fois en tant que candidat sur le 12e saison de La Bachelorette avec JoJo Fletcher mais a été éliminé au cours de la sixième semaine.

Il est ensuite apparu dans la troisième saison de Baccalauréat Au Paradis mais a de nouveau été éliminé au cours de la sixième semaine.

Cependant, il a fait un retour triomphal dans la série en tant que barman de la série pour les quatrième, cinquième et sixième saisons.

La semaine dernière, Sixième page a annoncé mercredi la nouvelle que l’hôte de longue date de la franchise Chris Harrison n’accueillera PAS la prochaine saison de BIP.

En 2019, Wells s’est agenouillé et a proposé à l’actrice de Modern Family[/caption]

Le couple avait initialement prévu son mariage pour août 2020 mais reporté en raison de la pandémie[/caption]

Sarah et Wells, super fan de célibataire, ont commencé à sortir ensemble en 2017[/caption]

Au lieu de cela, un groupe de célébrités effectuera une rotation chez des hôtes invités, qui comprendront également le comédien David Spade.

David s’est avéré familier avec Le célibataire franchise, car elle publie régulièrement des articles sur les émissions sur Twitter et Instagram.

Des sources ont déclaré au point de vente que David avait été choisi pour remplacer Chris parce qu’il était un super fan.

L’acteur de Joe Dirt a construit un culte parmi les autres fans en raison de ses commentaires hilarants sur la série, qu’il partage souvent sur son compte instagram.

David Spade serait l’hôte de la prochaine saison de Bachelor In Paradise[/caption]

Après avoir été le SEUL animateur de l’émission, Chris Harrison s’est retiré de ses fonctions à la caméra[/caption]

L’initié a expliqué que David est un candidat parfait pour remplir le rôle, déclarant: « Les producteurs veulent mettre du plaisir dans la série. Ils pensent que c’est devenu trop grave.

En plus de publier régulièrement des articles sur l’émission sur les réseaux sociaux, l’acteur de 56 ans a dévoilé son amour pour la franchise en apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct.

La nouvelle saison de Bachelor in Paradise commencera à être diffusée sur ABC le 16 août.

Chris Harrison n’accueillera PAS Bachelor In Paradise pour la première fois de l’histoire[/caption]





Chris, 49 ans, avait précédemment annoncé qu’il se retirait de la série après s’être retrouvé au milieu d’un scandale raciste.

Pendant ce temps, les étoiles Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sont intervenus en tant qu’hôtes pour les prochaines saisons de La bachelorette mettant en vedette Katie Thurston.

Le voyage de Katie pour trouver l’amour commence CE SOIR le La bachelorette diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.