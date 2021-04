L’ancien «célibataire» Colton Underwood – vous vous souvenez peut-être de lui comme celui qui a sauté la barrière – est sorti comme gay mercredi matin sur «Good Morning America» sur ABC.

La révélation d’Underwood a renouvelé les appels pour une version gay de «The Bachelor», ce qui peut sembler une excellente idée: après tout, les fans ont longtemps réclamé que l’émission présente un rôle LGBTQ.

«J’ai détesté la saison de Colton dans The Bachelor, mais maintenant qu’il est sorti, nous devrions le laisser tenter une autre chance et trouver l’amour avec un homme». @victoriakusy a écrit sur Twitter. @DrAMPeddle a écrit: « D’accord, mais comme, pouvons-nous avoir une nouvelle saison de @BachelorABC avec @colton ?? Où dois-je postuler ?? !! »

Mais une saison gay de «The Bachelor», étant donné les antécédents médiocres de la série en matière de représentation, échouerait probablement.

Pourquoi? En partie parce que les rencontres queer ne sont pas les mêmes rencontres simples, et le format de l’émission ne se prête pas à une exploration adéquate de ces différences. « The Bachelor » fonctionne parce que les étincelles volent constamment alors que les candidats se disputent l’amour du rôle principal. Mais pour qu’une saison gay de l’émission réussisse du point de vue de la représentation, elle aurait besoin de passer beaucoup de temps à éduquer le public sur les rencontres gay. En termes simples, une émission de téléréalité torride ne semble pas être la bonne avenue pour cela.

Par exemple, les dates simples ne couvrent pas le processus de sortie, ni n’impliquent de choisir un endroit qui est favorable aux LGBTQ. Un problème que de nombreuses personnes hétérosexuelles peuvent également ne pas connaître est qu’un énorme morceau de rencontres queer pour hommes implique une compatibilité sexuelle de base. Expliquer cela à un public grand public n’est pas impossible, mais peut être difficile à transmettre étant donné les restrictions du réseau (« The Other Two », une série humoristique qui devrait diffuser sa prochaine saison sur HBO Max, fait du bon travail.)

Peut-être que l’environnement confiné de l’émission pourrait passer sous silence certains des détails des rencontres queer et se concentrer uniquement sur le fait de montrer aux gens qui tombent amoureux – l’objectif de la franchise en premier lieu. « Dating Around » de Netflix fait cela efficacement à plus petite échelle, dans un format de série documentaire, et ne suit pas les couples au-delà d’un épisode. La formule « The Bachelor » n’offrirait pas le même charme de premier rendez-vous de semaine en semaine.

Nous avons emprunté cette route avant

Les appels à une version gay de « The Bachelor » ne sont pas nouveaux – et le concept a déjà été essayé. Pensez à « Finding Prince Charming » de Logo et « Boy Meets Boy » de Bravo. Les deux ont calé après une saison.

Une saison queer de «Are You The One» de MTV, note Hannah Giorgis de The Atlantic, était un bon exemple de la façon dont une émission de rencontres queer pouvait fonctionner, en partie à cause du format flexible. Ce spectacle s’est prêté à des candidats essayant de nombreuses relations potentielles, contrairement à « The Bachelor ». Les concurrents de la même saison de « The Bachelor » tombent l’un pour l’autre travaille pour la branche « Bachelor in Paradise », mais pas la série originale.

« The Bachelor » a montré qu’il était capable de présenter une romance homosexuelle avec Demi Burnett sur « Bachelor in Paradise » en 2019. Mais ce n’est pas comme si la franchise était la plus grande représentation de la cour hétéro; sortir avec quelqu’un pendant quelques semaines et professer votre amour (ou demander une proposition en mariage) n’est pas vraiment banal.

Et « The Bachelor » a eu des faux pas très médiatisés avec des commentaires concernant la communauté LGBTQ. L’ancien « Bachelor » Juan Pablo Galavis a fait des remarques homophobes incendiaires (bien qu’il se soit excusé par la suite) lors d’un événement de la Television Critics Association en 2014. Et la même année, Chris Harrison, alors présentateur, s’est demandé si avoir un « Bachelor » gay serait une « bonne affaire décision « dans une interview avec le New York Times Magazine.

Les attitudes envers l’acceptation se sont certainement améliorées depuis, et la Cour suprême a légalisé le mariage homosexuel et interdit la discrimination dans l’emploi pour les personnes homosexuelles et transgenres. Mais une enquête de 2019 a indiqué que les jeunes sont devenus moins tolérants envers les personnes LGBTQ. Une statistique de cette enquête: 36% des jeunes ont indiqué qu’ils n’étaient pas à l’aise de découvrir qu’un membre de leur famille était LGBTQ, contre 29% en 2017.

Un antidote met en vedette plus de personnes LGBTQ dans les médias. Mais simplement avec un plus grand quantité des personnes queer ne garantit pas qualité de représentation.

Colton Underwood n’est pas bon pour le rôle

Selon Variety and People, les représentants d’Underwood n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant des informations selon lesquelles il envisage de jouer dans une série documentaire Netflix.

Et quant à savoir si Underwood devrait jouer dans une nouvelle saison de « Bachelor »: Une personne nouvellement sortie qui accepte son orientation sexuelle n’est peut-être pas la candidate pour tomber amoureuse à la télévision nationale.

Cela dit, le parcours de sortie de chaque homosexuel est le sien – et la vérité d’Underwood pourrait changer les cœurs et les esprits.

En tant que chef du talent de GLAAD, Anthony Allen Ramos, a déclaré dans un communiqué: « Compte tenu de la grande et fidèle fandom qui connaît Colton de ‘The Bachelor’, sa sortie et sa discussion sur sa foi ouvriront les yeux sur des millions de Les personnes LGBTQ. »

