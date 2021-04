BACHELOR Colton Underwood s’est présenté comme gay aux dirigeants du réseau «il y a des semaines» et a choisi Robin Roberts pour mener son interview révélatrice, The Sun peut révéler.

Plus tôt ce matin, la star d’ABC s’est assis pour une conversation émotionnelle au Bonjour Amérique où il s’est ouvert pour la première fois sur aux prises avec sa sexualité.

Lisez notre Colton Underwood blog en direct pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Bonjour Amérique

Colton Underwood « s’est présenté aux dirigeants d’ABC il y a des semaines », selon une source[/caption]

Bonjour Amérique

L’ancre de GMA, Robin Roberts, était le « premier choix » de Colton pour mener l’interview[/caption]

L’Image Direct

Après sa sortie publique, Colton a été vu à New York avec son père et l’olympien Gus Kenworthy[/caption]

Des sources proches de la production disent au Sun que Colton, 29 ans, s’est adressé aux dirigeants du réseau «il y a quelques semaines» pour discuter de la meilleure façon de gérer publiquement la question.

«Colton a approché des personnes qu’il considère maintenant comme des amis avec qui il se sentait à l’aise de partager cela, mais qui n’avait pas de plan de match sur la façon dont il s’en sortirait publiquement.

«Après de nombreuses discussions, il a été décidé que Robin Roberts serait la personne la mieux placée pour gérer cela, alors les dispositions ont été prises.

« Toutes les personnes impliquées dans l’émission ont été très favorables à Colton et ils sont heureux qu’il soit dans un endroit plus sain », a déclaré l’initié.

Robin, 60 ans, a été avec sa partenaire de longue date, Amber Laign, depuis 2005.

Bonjour Amérique

La star de télé-réalité s’est publiquement déclarée gay pour la première fois mercredi sur GMA[/caption]

Bonjour Amérique

Robin a été félicitée pour la façon dont elle a géré l’interview avec Colton[/caption]

Getty

La célèbre personnalité de l’information est avec sa partenaire, Amber Laign, depuis 2005[/caption]

L’informateur a affirmé que le présentateur de nouvelles et son coanimateur de GMA, Michael Strahan, étaient les «premiers choix» de Colton pour traiter l’affaire personnelle.

«Il entretient de bonnes relations avec eux deux depuis des années et a toujours été un fan de Michael avec leur lien avec le football.

« Mais au final, tout le monde, c’était réciproque, pensait que Robin serait la meilleure personne pour mener l’interview et Colton et ABC sont très satisfaits de la façon dont cela s’est passé », a expliqué la source.

Mercredi matin, Colton a révélé au monde qu’il était gay et il s’est excusé auprès de son ex-petite amie, Cassie Randolph, et toutes les femmes qui avaient concouru lors de sa saison 2019.

Getty

Colton a également « voulu que Michael Strahan mène l’interview »[/caption]

Getty

Les deux ont noué des liens étroits au fil des ans et se connectent à travers leurs expériences de football[/caption]

le Étoile de la NFL dit à Robin: «Je me suis enfui de moi-même pendant longtemps et je me suis détesté pendant longtemps et je suis gay.

«J’ai accepté cela plus tôt cette année et je l’ai traité à l’étape suivante, en faisant savoir aux gens… Je suis toujours nerveux. Ça a été un voyage à coup sûr.

Il a en outre affirmé qu’il était le le plus heureux et le plus sain il l’a jamais été, malgré ses idées suicidaires pendant un certain temps.

«Je suis entré dans un endroit, pour moi dans ma vie personnelle, qui était sombre et je peux énumérer un tas de choses différentes et ce seraient des excuses», a-t-il déclaré.

abc

Colton est devenu The Bachelor en 2018 avec un groupe de plus de 30 femmes[/caption]

AP

La personnalité de la télévision s’est ouverte sur sa santé mentale ainsi que sur sa sexualité[/caption]

«J’aurais préféré mourir plutôt que de dire que je suis gay et c’était mon réveil.»

Il a poursuivi: « Même juste des pensées suicidaires … conduire ma voiture près d’une falaise, si ça passe par-dessus la falaise, ce n’est pas si grave … je ne le ressens plus. »

Les fans se souviendront que Colton a participé à la saison de Becca Kufrin en 2018 avant d’être éliminé.

Plus tard cet été, il a ensuite participé au Bachelor In Paradise, où il a également été éliminé.

Getty

Colton a choisi Cassie comme vainqueur de sa saison – bien qu’ils n’aient pas quitté la série fiancés[/caption]

Images GC

Le couple s’est séparé l’année dernière et Cassie a déposé – et a finalement abandonné – une ordonnance restrictive contre lui[/caption]





Les producteurs lui ont donné sa propre saison de baccalauréat, où il rentré à la maison avec Cassie après avoir sauté le mur pour elle, mais le couple n’est pas parti fiancé.

Moins de deux ans plus tard, ils divisé en une rupture désordonnée qui a abouti au dépôt de la fille de Californie – et plus tard à l’abandon – une ordonnance restrictive contre lui.

Cassie n’a pas encore commenté publiquement la sortie de son ex – ni leurs questions juridiques.