Arie Luyendyk Jr. célèbre la douceur de roulement que lui et Lauren Burnham ont établi après deux ans de bonheur marié.

L’ancien célibataire a pris à Instagram le mardi 13 janvier pour partager une photo habillée du couple et féliciter sa femme enceinte à l’occasion de leur deuxième anniversaire.

Le couple, qui est tombé amoureux de sa saison mouvementée de l’émission d’amour ABC diffusée en 2018, a annoncé le 21 décembre qu’ils attendaient des jumeaux en 2021. Ils ont accueilli leur fille Alessi en mai 2019.

« Aujourd’hui, c’est notre deuxième anniversaire! » écrit le pilote de la voiture de course. «J’ai plaisanté la semaine dernière en disant que je sens que nous sommes ensemble depuis plus longtemps mais c’est une bonne chose non? J’adore notre petite famille .. Café le matin avant qu’Alessi ne se réveille, se promène dans notre jardin, planifie des rendez-vous chez nous à cause de cette nature année que nous avons eue. «

Arie a partagé que malgré l’année difficile que nous avons tous vécue, il se sent « plus connecté et plus amoureux » que jamais de sa femme.