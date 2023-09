Bacardi et MTV pour un menu de bouteilles et de cocktails VMA en édition limitée

Avant les VMA de cette année, MTV et Bacardi s’est associé pour une bouteille Hip-Hop 50 en édition limitée ainsi qu’un menu de boissons savoureux pour vos soirées horlogères.

Ce soir, les Video Music Awards 2023, alias les VMA, se dérouleront en direct du Prudential Center du New Jersey. MTV diffusera l’émission principale à 20 h HNE sur sa chaîne. Si vous disposez de Paramount+, l’émission sera également diffusée en direct dans l’application. Notre hôte pour la soirée sera la Reine Nicki Minaj qui l’hébergera probablement sans script en raison de la grève des écrivains en cours. De plus, Diddy, Doja Cat, Cardi B aux côtés de Megan Thee Stallion et d’autres se produiront. Pour célébrer la nuit et les 50 ans du hip-hop, MTV s’est associé à Bacardi pour une bouteille en édition limitée.

Guide des cocktails signature VMA de Bacardi et MTV

Bien sûr, Bacardi et MTV ont proposé une carte de cocktails signature que les téléspectateurs peuvent préparer à la maison tout en profitant du spectacle. Assurez-vous que vos boissons sont préparées tôt car vous ne voudrez pas manquer une seconde du spectacle. ACCLAMATIONS!

BACARDÍ Mojito Mo-Problème

Ingrédients:

1 1/2 oz de rhum BACARDÍ Supérieur

3/4 onces de jus de citron vert

1/2 oz de sirop de menthe Monin Mojito

1/2 vrai sirop de Fruit de la Passion

2 onces de soda

5-6 feuilles de menthe fraîche

Méthode: Mélangez le rhum BACARDÍ Superior, le jus de citron vert, les sirops et les feuilles de menthe dans un shaker avec de la glace et secouez vigoureusement. Filtrer dans une tasse sur de la glace fraîche et garnir d’un peu de club soda, remuer pour incorporer. Garnir d’un brin de menthe.

BACARDÍ Que Mangue Fuego

Ingrédients:

1 1/2 oz de rhum BACARDÍ Mangue Chie

3 onces de soda au pamplemousse

Tajin & quartier de citron vert

Méthode: Remplissez une tasse de glace. Mélangez le rhum BACARDÍ Mango Chile, le jus de citron vert et le soda au pamplemousse dans un verre et remuez pour incorporer. Garnir d’un quartier de citron vert et saupoudrer de Tajin sur le dessus.

BACARDÍ 808

Ingrédients:

2 onces de rhum BACARDÍ Reserva Ocho

¼ oz de liqueur Giffard Banane du Brésil

3 traits d’Angostura bitter

Demi-roue orange

Méthode: Mélangez le rhum BACARDÍ Reserva Ocho, la liqueur de banane et le bitter dans une tasse, ajoutez de la glace et remuez pour refroidir. Ajoutez encore de la glace sur le dessus et décorez d’une demi-roue orange.