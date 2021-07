BAC résultats 2T 2021

Les actions de Bank of America ont chuté après avoir affiché des revenus du deuxième trimestre inférieurs aux attentes des analystes.

Voici comment la banque a fait :

Gains : 1,03 $ par action, y compris un avantage fiscal unique de 2 milliards de dollars. Il n’était pas immédiatement clair comment ce chiffre est comparable à l’estimation de 77 cents des analystes interrogés par Refinitiv.

Chiffre d’affaires : 21,6 milliards de dollars, un peu moins que l’estimation de 21,8 milliards de dollars.

Bank of America a déclaré que les revenus avaient diminué par rapport à l’année précédente en raison d’une baisse de 6% des revenus nets d’intérêts due à la baisse des taux d’intérêt. La baisse des revenus de négociation et l’absence d’un gain de 704 millions de dollars un an plus tôt ont également affecté les revenus, a déclaré la banque.

Les actions ont chuté de 2,3% dans les échanges avant commercialisation.

Comme d’autres prêteurs, Bank of America a mis de côté des milliards de dollars pour les pertes de crédit l’année dernière, lorsque l’industrie a anticipé une vague de défauts de paiement liée à la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, les programmes de relance gouvernementaux semblent avoir évité la plupart des pertes redoutées, et les banques ont commencé à libérer des réserves cette année.

Le prêteur a déclaré qu’il avait bénéficié d’un coup de pouce de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre alors qu’il libérait des réserves dans un contexte d’amélioration des perspectives économiques américaines.

Néanmoins, compte tenu de la faible croissance des prêts de l’industrie cette année, les analystes voudront entendre les perspectives du PDG Brian Moynihan pour les prêts au second semestre. La banque a déclaré mercredi que son portefeuille de prêts avait augmenté au deuxième trimestre pour la première fois depuis début 2020.

Mardi, JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont chacun publié des résultats supérieurs aux attentes, aidés par les solides revenus des activités de conseil à Wall Street.

Les actions de Bank of America ont grimpé de 31% cette année avant mercredi, dépassant le gain de 16% de l’indice S&P 500.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.