Fidèle à sa réputation, la championne asiatique de la jeunesse 2019 Babyrojisana Chanu (51 kg) a battu Diana Gorisnaja, d’Estonie, pour se qualifier en quarts de finale lors de la quatrième journée des Championnats du monde de boxe jeunes hommes et femmes de l’AIBA samedi.

La pugiliste de Manipuri, qui a récemment remporté la médaille d’or au tournoi Adriatic Pearl, ne s’est pas trompée et a montré sa vitesse et ses compétences dès le début.

Elle a continué l’assaut tout au long du match et, par conséquent, l’arbitre a dû arrêter le combat au troisième tour.

Avec cette victoire, Chanu est maintenant la septième boxeuse indienne à entrer en quart de finale, et les pugilistes sont à deux pas de remporter des médailles pour le pays lors de cet événement prestigieux. Les six autres boxeuses indiennes en quart de finale sont Poonam (57kg), Vinka (60kg), Arundhati (69kg), Sanamacha Thokchom (75kg), Khushi (81kg) et Alfiya (+ 81kg).

Chez les hommes, Ankit Narwal (64 kg) a fait preuve d’un excellent jeu de jambes et de puissance pour surclasser l’Ouzbékistan Akhmadjon Akhmedov dans un combat acharné et chargé pour remporter une victoire de 5-0.

Dans la catégorie des poids moyens de 75 kg, Manish a battu l’Israélien Daniel Ilyushonok. Il a enduré une résistance précoce et a pris son temps pour jauger son adversaire mais a rebondi pour gagner 4-1. Ankit et Manish ont tous deux atteint les quarts de finale.

Un autre Indien, Jugnoo (+ 91 kg), n’a pas pu progresser plus loin, devant le hongrois Levente Kiss dans un verdict partagé 4-1 en huitièmes de finale.

Six boxeurs indiens – quatre hommes et deux femmes – prendront le ring en pré-quarts de finale plus tard samedi. Chez les hommes, Biswamitra Chongtham (49kg), Sachin (56kg), Ankit Narwal (64kg) et Vishal Gupta (91kg) seront en action, tandis que Gitika (48kg) et Nisha Gurjar (64kg) chercheront également à atteindre le quart. finales au cinquième jour des championnats du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici