‘Babylone’ et l’affaire de la coupe de cheveux de Bob disparu

Au début de la l’épopée “Babylone”, Le personnage de Margot Robbie, une star montante du cinéma muet nommée Nellie LaRoy, s’écrase littéralement dans la fête d’un gros bonnet d’Hollywood – sa voiture heurte une statue – puis continue à prendre le contrôle de la piste de danse, ses cheveux volumineux fouettant d’avant en arrière alors qu’elle frappe à la tête. une partition de jazz. Dans une mer du genre de coiffures au carré généralement associées aux années 1920, la longue crinière crépue de Nellie se démarque alors que Robbie la manie presque comme un autre appendice. Le coiffeur Jaime Leigh McIntosh était terrifié. “Je vais être honnête, ça me faisait flipper”, a-t-elle déclaré dans une récente interview par vidéo. « J’étais juste comme, je vais être lapidé sur la place du village. Mes collègues coiffeurs vont dire : “Ce n’est pas la période correcte”. Mais McIntosh et le scénariste-réalisateur du film, Damien Chazelle, ont également veillé à ce que, aussi anormaux et modernes que puissent paraître les cheveux de Nellie dans les années 1920, il y avait un précédent historique. Le résultat est un regard qui évoque à la fois Clara Bow et Janis Joplin avec un peu de Samson de la Bible. « Je voulais que ce soit comme si quelqu’un venait de la sortir des bois », a déclaré Chazelle. La sauvage Nellie symbolise la philosophie du film tentaculaire, qui reprend le récit classique d’une ingénue aux yeux étoilés et ajoute une couche d’excès et d’humour scatologique. Chazelle avait l’intention de créer un portrait des années 1920 qui ne ressemblait pas à celui que le public connaissait, disons, des adaptations de “Great Gatsby”. “Il était juste comme, ‘Il doit y avoir un autre ’20 là-bas'”, se souvient McIntosh. “‘Nous continuons à régurgiter les mêmes looks et la même mode, et il doit y avoir eu d’autres choses qui se sont passées.'”

Dans les mois qui ont précédé le début du tournage, elle et Chazelle ont échangé des photos de référence. Il lui a donné une liste de films et de documentaires à regarder, mais l’équipe de production était également à la recherche d’images de personnes non filtrées à travers un objectif de film. Elle et la maquilleuse Heba Thorisdottir ont feuilleté le livre « Les moins recherchés : un siècle de clichés américains » pour trouver des exemples de ce à quoi pourraient ressembler les gens sans fard de l’époque. Chazelle en particulier a été attirée par les images des studios de portrait. “Comme les portraits de Man Ray, mais moins célèbres que ça”, a-t-il déclaré. Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Meilleure actrice Battle Royal : Une récolte de bannières de femmes de premier plan, dont Michelle Yeoh et Cate Blanchett, dirigent la course la plus profonde et la plus dynamique des Oscars.

"Il n'y a pas beaucoup de ce que vous appelleriez de la photographie documentaire, des trucs de caméra candide, mais il y a beaucoup de photographies de studio vraiment extravagantes, sauvages et transgressives qui ont fini par inspirer beaucoup de costumes aussi, où les gens mettaient des vêtements fous. , des trucs fous que même les films pré-Code de l'époque ne vous permettraient jamais de mettre », a déclaré Chazelle, faisant référence au Code Hays, qui imposait des restrictions morales au cinéma à partir des années 1930. Ce ne sont pas seulement les coiffures qui ont attiré son attention, a-t-il ajouté, mais aussi "le risque qui était accepté dans la garde-robe des hommes et des femmes à l'époque". Tout ce qui allait à l'encontre de la sagesse conventionnelle sur l'époque a suscité l'inspiration. McIntosh a cité des images qu'elle a trouvées de femmes dans un concours cheveux longs et une image de Miss Philadelphie 1924, ses cheveux un désordre de frisottis autour de son visage avant de tomber en longues boucles. Chazelle a regardé la star du cinéma muet Clara Arc – "Margot et moi avons tous les deux adoré à quel point les cheveux de Clara Bow pouvaient obtenir un nid d'oiseau", a-t-il dit – mais aussi le moins connu Lili Damita, qui apparaissait parfois avec une grosse tignasse bouclée. "Je revenais sans cesse aux photos que je trouvais de femmes de l'époque aux cheveux longs, aux cheveux longs et sauvages", a déclaré Chazelle. «Je ne pouvais tout simplement pas me remettre de ces photos à cause de la façon dont elles se sentaient dans les années 1920. Ils se sentaient tellement à l'encontre des attentes. Comme Chazelle et McIntosh l'ont trouvé – et comme Rachael Gibson, qui se présente comme l'historien du cheveu — confirmé, c'était une idée fausse de penser que toutes les femmes des années 1920 portaient les cheveux courts. "Nous pensons juste en quelque sorte:" Oh, tout le monde avait ces cheveux "", a déclaré Gibson. "Mais ce n'est pas la réalité." Pourtant, les images que Gibson a vues de Nellie lui ont semblé incongrues. (Au moment de l'interview, elle n'avait pas encore vu le film.) "Ce n'est pas super long et ça a une sorte de vague naturelle, et c'est vraiment différent de tout ce que nous associons à cette époque", a-t-elle dit