Babylon va vendre son activité d’association de médecins indépendants en Californie

Entreprise multinationale de santé numérique Babylon a annoncé son intention de vendre son activité d’association de médecins indépendants en Californie pour se concentrer sur les premiers contrats numériques.

Meritage Medical Network est un groupe d’environ 1 800 médecins qui fournissent des soins en personne dans six comtés du nord et du centre de la Californie. Babylon a déclaré que le désengagement du réseau permettra à l’entreprise de se concentrer sur son modèle commercial principal, ses contrats de soins numériques et basés sur la valeur.

Le produit de la vente sera suffisant pour financer l’entreprise grâce à la rentabilité, a déclaré Babylon. Quand Babylone a publié ses résultats du deuxième trimestre en août, il a déclaré qu’il évaluait toujours le temps qu’il faudrait pour atteindre la rentabilité sur la base à la fois des flux de trésorerie et de l’EBITDA ajusté, mais la société visait au plus tard 2025.

LA GRANDE TENDANCE

En plus de la vente de Meritage Medical Network, Babylon a déclaré que le fractionnement inversé des actions précédemment annoncé aura lieu au cours du quatrième trimestre de cette année.

Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle avait avis reçu de la Bourse de New York qu’il n’était pas en conformité avec une règle qui obligeait les entreprises à maintenir un cours de clôture moyen d’au moins 1 $ pendant 30 jours consécutifs. La scission vise à augmenter le cours de l’action pour empêcher la radiation de Babylone.

La société, qui a débuté au Royaume-Uni, a également déclaré qu’elle prévoyait de passer au statut de déclaration nationale aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission en 2023. La société a récemment rappelé des contrats avec NHS Trusts sur son marché domestique, alors qu’il a noté que ses membres de soins basés sur la valeur aux États-Unis ont augmenté de 220% d’une année sur l’autre dans ses résultats du deuxième trimestre.

Cependant, Babylone aussi a récemment embauché Andrew Hine en tant que vice-président de l’équipe de commercialisation pour l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Fine gérera les contrats et les partenariats de Babylon et s’efforcera d’augmenter ses offres et ses services dans ces régions, a indiqué la société.

ENREGISTREMENT

“La vente de notre activité IPA et la rationalisation de nos processus de reporting et de gouvernance se traduiront par une activité plus ciblée, une structure plus simple et un bilan plus solide”, a déclaré Ali Parsa, fondateur et PDG de Babylon, dans un communiqué.