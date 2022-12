‘Babylon’: Un guide des personnages et de leurs homologues réels

Traverser “Singin’ in the Rain” avec “Boogie Nights”, La fiction “Babylone” de Damien Chazelle s’inspire juste assez de l’histoire réelle du cinéma pour flatter les cinéphiles et risquer leur colère. Voici quelques-uns des fondements de l’opus de trois heures de Chazelle.

Clara Arc

Quand vous entendez qu’une star de cinéma a “ça” – quoi que cela signifie – vous pouvez remercier Clara Bow de Brooklyn, annoncée comme “la ‘It’ Girl” pour, eh bien, “It”, une adaptation fracassante de 1927 d’un roman d’Elinor Glyn. Chazelle a déclaré au New York Times en novembre qu’une grande partie de Nellie LaRoy (Margot Robbie), le fil en direct qui a atteint la célébrité dans “Babylon” pour s’éteindre à l’ère du son, a été inspirée par Bow. La biographie très appréciée de David Stenn « Clara Bow : Runnin’ Wild » suggère de nombreuses similitudes : les origines modestes de Bow étaient une source d’insécurité. On disait qu’elle était exceptionnellement douée pour pleurer sur commande. Les médecins pensaient que sa mère, décédée juste au moment où Bow commençait ses débuts, souffrait d’un trouble nerveux (qui était en fait de l’épilepsie). Et son père exploiteur a pris sur lui d’être son chef d’entreprise.

Douglas Fairbanks, John Gilbert et Rudolph Valentino

Brad Pitt a déclaré qu’il avait modelé son personnage, Jack Conrad, sur Fairbanks, Gilbert et Valentino. Valentino existe à « Babylone » (sa mort en 1926 est mentionnée), et contrairement à Jack, qui se fait parfois passer pour italien, Valentino est né en Italie. Fairbanks et Gilbert sont souvent cités comme de grands hommes silencieux dont la popularité s’est essoufflée avec le son, mais il existe des films sonores dans lesquels ils semblent parfaitement à l’aise. (Lorsque Gilbert joua aux côtés de Greta Garbo dans “Queen Christina” en 1933, le critique du New York Times Mordaunt Hall le loua comme “beaucoup plus sobre” que dans les silences.) Les deux hommes moururent jeunes, bien que leur destin diffère de celui de Jack.

Anna May Wong

L’inspiration de Lady Fay Zhu (Li Jun Li) ne fait aucun doute. Il s’agit d’Anna May Wong, l’actrice américaine d’origine asiatique révolutionnaire et fille d’un blanchisseur qui a déménagé pendant un certain temps en Europe, bien qu’un peu plus tôt que Fay. Le film regroupe Wong, qui, comme Fay, aurait été lesbienne, victime de l’avènement du son. Le film le plus connu d’Europe de Wong – l’extravagant “Piccadilly” (1929) tourné à Londres – était muet. En 1932, Wong était de retour à Hollywood dans “Shanghai Express” de Josef von Sternberg avec Marlene Dietrich.