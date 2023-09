Babylon Health vend la majorité de ses actifs britanniques à eMed

Entreprise multinationale de santé numérique basée à Londres Babylon a vendu la quasi-totalité de ses actifs britanniques à la société de santé numérique eMed Healthcare UK, une filiale de la société américaine eMed, après avoir annoncé début août l’annulation de son accord de fusion avec la société technologique suisse MindMaze.

Babylon Healthcare Services Limited, la partie de Babylon achetée par eMed et la majeure partie de ce qui reste de Babylon Health, comprend une pratique de télésanté basée au Royaume-Uni axée sur les soins préventifs qui passe des contrats avec des prestataires de soins de santé. Les conditions financières de la vente n’ont pas été divulguées.

L’application GP at Hand de la société, qui fournit des services de santé primaires aux clients du NHS à Londres et est toujours en activité, ne fait pas partie de la vente.

Selon un Dépôt auprès de la SEC« La vente apportera une stabilité financière et permettra [Babylon] pour avoir un impact positif sur la vie de beaucoup plus de personnes au Royaume-Uni et continuer à explorer des approches innovantes en matière de soins de santé proactifs.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Babylon Health a connu des difficultés après devenir publique grâce à une fusion de société d’acquisition à vocation spéciale de 4,2 milliards de dollars avec Alkuri Global Acquisition en 2021.

C’est prix de l’action est devenu sans valeur, avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 5 000 $ et une valeur marchande actuelle de 0,00020 $ par action.

En mai, Babylon a annoncé son intention de devenir privée, annonçant qu’elle avait accepté une proposition de privatisation d’AlbaCore Capital au nom de sa filiale MindMaze. L’accord comprenait un prêt à terme garanti pouvant aller jusqu’à 34,5 millions de dollars et la transition de Babylon d’une société cotée en bourse à une entité privée. Babylon prévoyait également de fusionner avec MindMaze.

Cependant, le mois dernier, Babylone a rapporté que L’accord avec MindMaze n’avançait pas et la société poursuivrait la vente de ses activités au Royaume-Uni à des tiers et se retirerait de ses activités aux États-Unis.

Babylone par la suite a déposé son bilan protection dans le Delaware le mois dernier pour deux filiales américaines, Babylon Inc. et Babylon Healthcare Inc., alors qu’elle cherchait à liquider ses actifs.