Babylon embauche des cadres pour gérer la croissance internationale et plus d’embauches dans le domaine de la santé numérique

Babylone a annoncé jeudi que la société de santé numérique avait embauché Andrew Hine en tant que vice-président de l’équipe de mise sur le marché pour l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La société a déclaré qu’il gérera les contrats et les partenariats de Babylon et qu’il s’efforcera d’augmenter ses offres et ses services dans ces régions. Hine rejoint Babylon en provenance d’Ernst & Young, où il était responsable de la santé pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il avait auparavant travaillé chez KPMG et le NHS, où il a été directeur opérationnel du NHS et directeur du conseil d’administration.

“J’ai eu la chance de travailler en première ligne de la prestation de soins de santé et au sein de différents systèmes de santé dans divers pays. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une compréhension approfondie des forces et des faiblesses des modèles actuels de prestation de soins de santé dans le monde, des problèmes qui doivent être abordés et le potentiel de nouveaux modèles, processus et technologies de soins pour améliorer considérablement la qualité, l’accessibilité et les coûts des soins », a déclaré Hine dans un communiqué.

Babylone est devenue publique en 2021. La société a enregistré une croissance des revenus tirée par son segment des soins basés sur la valeur au cours du deuxième trimestre de cette année, mais a également enregistré une perte de 157,1 millions de dollars. La semaine dernière, Babylon a déclaré que ses actionnaires avaient approuvé une division inversée des actions visant à empêcher la société d’être radiée de la Bourse de New York. Ses actions se vendaient moins de 1,00 $ depuis plus de 30 jours.

Plateforme d’analyse de données de santé Komodo Health a nommé Lauren Stahl au poste de vice-présidente et responsable des ventes.

Stahl travaille chez Komodo depuis plus de trois ans, plus récemment en tant que vice-président des ventes de soins de santé. Ils ont également occupé le poste de responsable de la réussite client chez Datavant et ont été fondateurs et PDG de Sparkite, qui se concentrait sur le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances.

“Lauren a fait preuve d’un bilan exceptionnel en matière d’approfondissement des relations avec les clients et de déblocage de nouveaux marchés et canaux de vente aux clients”, a déclaré le Dr Aswin Chandrakantan, directeur de l’exploitation chez Komodo Health, dans un communiqué. “Alors que Komodo continue d’investir dans sa plate-forme technologique de bout en bout, avoir Lauren à la tête de nos équipes de vente ne fera qu’accélérer davantage nos efforts pour mettre la plate-forme technologique de pointe de Komodo et les informations centrées sur le patient entre les mains de des organisations des sciences de la vie, des payeurs, des entités gouvernementales et plus encore. »

Woebot Santéfabricant d’un chatbot de santé mentale, a nommé Brad Gescheider son directeur commercial.

Plus récemment, Gescheider a occupé le poste de responsable mondial de l’innovation numérique et des services aux patients pour l’activité immunologie de Sanofi. Il a également travaillé chez Constant Therapy Health, GE Healthcare, McKesson et PatientsLikeMe.

“La compréhension de Brad de la dynamique qui façonne l’expérience actuelle des patients et son expérience polyvalente dans divers environnements de soins de santé seront un atout majeur alors que nous cherchons à rendre les outils de santé mentale et les thérapies numériques accessibles à tous ceux qui en ont besoin”, a déclaré Michael Evers, PDG de Woebot. dans un rapport. “Alors que nous élargissons et activons nos partenariats stratégiques, Brad apporte un excellent mélange de compassion et d’expérience à ce moment charnière de notre développement.”

Woebot a construit son équipe de direction cette année. Elle a récemment embauché un directeur financier et vice-président de la science réglementaire et de la stratégie.

Société de diagnostic à domicile Cue Health a nommé Suzanne Stone au poste de directrice commerciale.

La société a déclaré que Stone dirigera la stratégie commerciale mondiale de Cue et constituera des équipes de vente et de réussite client. Elle a précédemment travaillé en tant que vice-présidente senior du chiffre d’affaires américain chez Dexcom.

“Suzanne est une dirigeante commerciale bien établie avec une vaste expérience dans le domaine de la santé et un palmarès impressionnant dans la constitution d’excellentes équipes”, a déclaré Ayub Khattak, président et chef de la direction de Cue Health, dans un communiqué. “Nous sommes impatients d’accélérer notre croissance dans nos principales catégories de clients et de renforcer notre position en tant que société leader dans le domaine des technologies de la santé en offrant une expérience de marque transparente et cohérente sous la direction compétente de Suzanne.”

Cue, mieux connu pour son test moléculaire COVID-19 à domicile, a également est devenu public en 2021. La société prévoit d’étendre le nombre de tests compatibles avec son Cue Reader. Comme un certain nombre d’autres entreprises de santé numérique et de technologie de la santé jusqu’à présent cette année, Cue a récemment annoncé des licenciements.