Babylon cessera de négocier sur NYSE, fusionnera avec MindMaze

Entreprise multinationale de santé numérique Babylon a annoncé avoir accepté une proposition de privatisation d’AlbaCore Capital au nom de sa société affiliée de neurothérapie numérique MindMaze, qui fera passer Babylon d’une société cotée en bourse à une entité privée.

Babylon et MindMaze, qui fabriquent des outils de rééducation de type jeu pour les affections et les blessures neurologiques, formeront une entreprise privée mondiale offrant une plate-forme de soins axée sur la valeur basée sur l’IA avec la capacité clinique, technologique et opérationnelle de fournir des soins primaires et de diagnostiquer, gérer et traiter les maladies.

La transaction permettra une nouvelle structure de capital pour réduire la dette pro forma de la société. Il comprendra également le financement des opérations commerciales actuelles de Babylon et des fonds pour la société pro forma.

AlbaCore exercera ses droits en vertu de ses accords de dette avec Babylon, et aucun argent ne sera distribué aux actionnaires ordinaires de classe A limitée de Babylon ou à d’autres détenteurs d’instruments de capitaux propres. La transaction transférera également les principales filiales opérationnelles de Babylon à MindMaze.

La transaction devrait être conclue en juillet. Dans l’intervalle, les entreprises continueront d’exécuter leurs opérations quotidiennes respectives et Babylon continuera de fonctionner selon son plan d’affaires existant.

Les entreprises prévoient de combiner MindMaze et Babylon à moyen et long terme.

Une fois l’accord conclu, Babylon ne sera plus négocié à la Bourse de New York sous le symbole BBLN.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Babylon est devenue publique par le biais d’une fusion de 4,2 milliards de dollars d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Alkuri Global Acquisition.

En novembre, Babylone a annoncé qu’elle procéder à un regroupement d’actions de ses actions ordinaires de catégorie A, qui se négocieraient sur une base ajustée en fonction du fractionnement à l’ouverture du NYSE le 16 décembre, la valeur nominale des actions passant à 0,0001 $ par action. La scission visait à augmenter le cours de son action pour éviter qu’elle ne soit radiée.

Le mois dernier Babylon a annoncé son intention de devenir privée moins de deux ans après son entrée à la Bourse de New York. Il a également indiqué qu’il avait conclu un accord avec AlbaCore Capital pour une facilité de prêt à terme garantie pouvant atteindre 34,5 millions de dollars afin de soutenir les projets de radiation de la société.

Pendant ce temps, la société de neurothérapie numérique MindMaze recueillait d’importants investissements. En 2022, l’entreprise a marqué 105 millions de dollars de financement quelques mois seulement après avoir annoncé avoir levé 125 millions de dollars.

Plus tôt cette année, MindMaze a annoncé le lancement d’Izar, un périphérique intelligent pour les patients dont la fonction motrice de la main est altérée et qui vise à améliorer la dextérité et la force de la main.

L’année dernière, Mount Sinai Health System, basé à New York, a annoncé qu’il déploierait des soins à domicile et un programme de réadaptation ambulatoire intégrant les outils de MindMaze pour les patients victimes d’AVC et de commotions cérébrales.

L’entreprise a annoncé plusieurs partenariats en 2021 pour se développer en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Espagne et en Suisse. En 2018, il a récupéré Neuro Motor Innovations, une autre société de technologie de neuro-réadaptation.

Il a reçu l’autorisation de la FDA pour son plateforme MindMotion Go en 2018 et pour son système MindMotion Pro en 2017.