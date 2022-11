Babylon annonce une croissance des revenus dans un contexte de répartition inversée des parts et de revenus accrus dans le domaine de la santé numérique

Entreprise multinationale de santé numérique Babylon a annoncé que son chiffre d’affaires au troisième trimestre avait atteint 288,9 millions de dollars, soit une augmentation de 3,9 fois d’une année sur l’autre, grâce à une augmentation de son activité de soins basée sur la valeur, principalement tirée par la croissance du nombre d’adhérents à Medicare.

Babylon a enregistré une perte de 89,9 millions de dollars pour la période, contre une perte de 66 millions de dollars au troisième trimestre 2021. E ajustéle bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) a totalisé une perte de 54,3 millions de dollars comparativement à une perte de 47,5 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier.

En octobre, Babylon a annoncé son intention de vendre son entreprise d’association de médecins indépendants, Meritage Medical Network, en Californie pour se concentrer sur les premiers contrats numériques. La société a déclaré que le produit de la vente serait suffisant pour financer l’entreprise grâce à la rentabilité.

Le rapport sur les résultats intervient un jour après que la société a annoncé qu’elle procéder à un regroupement d’actions à raison de 1 pour 25 de ses actions ordinaires de catégorie A à compter du 15 décembre. Les actions se négocieront sur une base ajustée en fonction du fractionnement à l’ouverture de la Bourse de New York (NYSE) le 16 décembre, la valeur nominale des actions passant à 0,0001 $ par action.

Le reverse split vise à augmenter le cours de l’action de Babylon pour éviter qu’elle ne soit radiée. À la suite du fractionnement, les actions de catégorie A émises et en circulation seront réduites de 620 millions à environ 24,8 millions d’actions.

Basé à Minneapolis Bright Health Group a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2022, soit une augmentation de 51,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente, mais avec une perte nette GAAP de 259,4 millions de dollars.

Le ratio des frais médicaux de la société, une mesure utilisée par les assureurs pour mesurer les frais médicaux en pourcentage du chiffre d’affaires des primes, était de 90,6 %, une amélioration par rapport à l’année précédente de 103 % au troisième trimestre 2021.

Bright Health a récemment annoncé qu’il n’offrirait plus de plans de santé individuels et familiaux via son insurtech Bright HealthCare l’année prochaine, et que c’est couper les produits Medicare Advantage en dehors de la Californie.

Société thérapeutique basée sur les jeux vidéo Akili, fabricant d’EndeavorRx, un traitement de jeu vidéo approuvé par la FDA pour les enfants atteints de TDAH, a déclaré un chiffre d’affaires de 82 000 $ pour EndeavorRx au troisième trimestre par rapport à 155 000 $ au T3 2021.

La société basée à Boston et en Californie a commencé à se négocier sur le Nasdaq en août, après avoir finalisé sa fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Social Capital Suvretta Holdings Corp. L’accord a rapporté 164 millions de dollars, avant de payer les frais de transaction et les frais de conseil.

Le manque de revenus d’EndeavorRx était attendu car la société a noté en août que les fonds de sa fusion soutiendraient au moins deux ans d’exploitation sans aucun revenu d’EndeavorRx.

Dans ses résultats du troisième trimestre, Akili rapporte qu’elle détient 156,4 millions de dollars en espèces, placements à court terme et équivalents de trésorerie, contre 45,6 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, ce qui, selon la société, sera suffisant pour financer ses opérations jusqu’à la mi-2024.

La société thérapeutique axée sur le TDAH a enregistré un bénéfice net GAAP de 53,2 millions de dollars, contre une perte nette de 22,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.

“Nous avons franchi deux étapes importantes ce trimestre sur notre chemin pour apporter des traitements numériques à la médecine traditionnelle – nous avons commencé à négocier sur le Nasdaq et collecté des fonds pour soutenir le lancement de notre premier produit et faire progresser notre pipeline, et nous sommes passés du pré-lancement au lancement d’EndeavorRx, », a déclaré Eddie Martucci, PDG d’Akili, dans un communiqué. “Avec une base solide et une équipe expérimentée en place, Akili est bien placé pour faire avancer notre vision d’EndeavorRx faisant partie des soins médicaux de routine pour les enfants atteints de TDAH.”

Compagnie d’assurance-maladie technologique basée à New York Oscar Health a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre, faisant état de revenus totaux de 978,4 millions de dollars avec une perte nette de 193,5 millions de dollars.

Oscar Santé a également annoncé son intention de quitter le marché Medicare Advantage pour se concentrer sur les plans de la loi sur les soins abordables lors de son appel aux résultats du troisième trimestre. Le PDG et fondateur de la société, Mario Schlosser, a déclaré que le fournisseur reviendrait éventuellement sur le marché MA, mais que la manière de le faire était de passer par des partenariats.

Schlosser a également noté que la société cherchait à vendre +Oscar, sa plate-forme de pile technologique, de manière plus efficace et efficiente avec des tiers.

“Alors que nous nous tournons vers 2023, nous pensons que nous sommes bien placés pour atteindre notre objectif de rentabilité pour InsureCo et nous nous concentrons sur la poursuite de l’expansion des marges dans l’ensemble de l’entreprise”, a déclaré Mario Schlosser, PDG et cofondateur d’Oscar, dans un communiqué. “Grâce à l’effet de levier positif que nous constatons dans notre entreprise, nous visons désormais la rentabilité totale de l’entreprise en 2024, un an plus tôt que prévu.”