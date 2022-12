Babyface Ray rejoint le podcast Rap Radar

Radar rap est la maison des interviews les plus révélatrices du hip-hop.

Babyface Ray révèle sa connexion avec Babyface

Chaque semaine, les célèbres journalistes Elliott Wilson et Brian “B.Dot” Miller invitent des stars de l’industrie du hip-hop à s’asseoir pour une conversation définitive sur les expériences de vie, la musique et la culture. L’invité de cette semaine n’est autre que l’un de nos artistes préférés en ce moment – Babyface Ray.

Babyface Ray est un joueur de Detroit qui est dans le jeu depuis des années. Et après avoir planté son drapeau plus tôt cette année avec Visageil couronne l’année 2022 avec FOULE. Dans l’épisode de cette semaine de Radar rapRay parle de son nouveau projet, de sa famille, du soutien de sa ville natale et plus encore !

Nous avons un extrait exclusif du prochain épisode de cette semaine de Radar rap où Babyface Ray parle de sa connexion avec Babyface ainsi que de la façon dont il a obtenu son surnom. Découvrez le clip ci-dessous:

Nous avons adoré ça! C’est incroyable que la grand-mère de Babyface Ray ait joué un si grand rôle en son nom. Nous aimons aussi que le rap de Detroit soit en plein essor en ce moment. Nous sommes définitivement à l’écoute de l’épisode complet.

Vous pouvez écouter un tout nouvel épisode de Rap Radar avec l’invité Babyface Ray le jeudi 8 décembre. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les jeudis.