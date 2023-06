BabyDrill est un rappel que l’art de vivre vos raps est toujours vivant

Nous ne pouvons pas terminer le mois de juin sans souligner BabyDrill, le dernier à se ramifier de l’arbre généalogique 4L construit par 21 Savage et Young Nudy.

Pour le mois de la musique noire, nous présentons les derniers artistes prometteurs qui font des vagues dans l’industrie de la musique, les rues et les charts. En ce qui concerne le gangsta rap authentique, il y a peu d’artistes qui vivent vraiment leur rap, car la plupart des artistes sont des acteurs portant des bijoux fantaisie tout en revendiquant une ville dont ils ne sont pas vraiment.

En ce qui concerne BabyDrill, c’est tout le contraire. Il vit ses raps et ça se sent dans chaque chanson. Il y a un an, il a explosé sur la scène avec « 32 Freestyle » qui a continué à maintenir Atlanta et le général sud dans un étranglement en amassant plus de 4 millions de vues sur Youtube.

Sa livraison habile et son débit rauque montent si bien le rythme que vous oubliez qu’il parle même d’agression criminelle et de meurtre. Si le style vous est familier, c’est parce qu’il est issu de l’arbre généalogique 4L, PDE et Slaughter Gang enraciné par 21 Savage et Young Nudy.

BabyDrill a récemment eu sa première performance majeure au HOT 107.9 Birthday Bash de cette année et sa ville natale est devenue folle de lui.

Si vous n’avez pas vérifié BabyDrill, vous pouvez jeter un œil à son dernier single « Slight Dub » avec Savage et Nudy ci-dessous.