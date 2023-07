Baby success meet : Vijay Deverakonda devient émotif en louant son frère Anand Deverakonda ; parle de succès et d’échec

Le frère de Vijay Deverakonda, Anand Deverakonda a impressionné les cinéphiles avec sa performance dans le récent film de Sai Rajesh Neelam Baby. Mettant également en vedette Vaishnavi Chaitanya et Viraj Ashwin dans des rôles titulaires, Baby est devenu un succès dormant dans les théâtres. Malgré des critiques mitigées, le film continue de rapporter de l’argent au guichet. Suite à la réponse favorable de Baby, l’équipe du film a récemment organisé une rencontre réussie. Vijay Deverakonda a également assisté à l’événement, fier de la réussite de son frère. Mais c’est son discours sincère qui a vraiment conquis les cœurs.

Vijay Deverakonda regarde la rencontre Baby Success

Un court extrait du discours de Vijay Deverakonda a été publié sur Twitter, plus tôt dans la journée du 18 juillet. L’acteur Liger a glissé pour répandre son charme desi lors de la fête du succès, paraissant pimpant dans une kurta ethnique bleu marine à col rond. Il arborait un regard rasé de près, la seule exception étant sa moustache fine comme du papier.

Vijay Deverakonda sur le succès et l’échec

Vijay Deverakonda est devenu émotif en prononçant son discours, destiné à son frère Anand Deverakonda. Le joueur de 34 ans a exprimé son opinion sur le succès et l’échec, soulignant qu’il est important d’embrasser les deux dans la vie. Mais il a rappelé à Anand de ne pas s’attarder trop longtemps sur l’une ou l’autre phase car les deux étaient transitoires. « Vous allez voir beaucoup de succès et beaucoup d’échecs à venir. Célébrez vos succès et apprenez de vos échecs. Les deux sont très importants. Accueillez-les tous les deux, n’ayez pas peur car tout est temporaire », a-t-il déclaré.

Collection box-office bébé

Baby de Sai Rajesh Neelam a été présenté en première sur les écrans argentés le 14 juillet. Le drame romantique tourne autour de deux amis d’enfance qui se trouvent également être des voisins. Le film navigue à travers leur relation alors qu’ils entrent à l’université, à l’âge adulte et rencontrent une nouvelle personne. Lundi, un rapport de Scanlik a révélé que Baby avait rapporté Rs 26,25 crores. Le cinquième jour, soit le 18 juillet, la vedette d’Anand Deverakonda a frappé Rs 4,9 crores. Réalisé avec un budget de Rs 12 crore, les records du box-office de Baby indiquent que le film a réussi à toucher la corde sensible des masses.

Les prochains films de Vijay Deverakonda

Pendant ce temps, en parlant de Vijay Deverakonda, le beau gosse se prépare pour la sortie de son prochain film Kushi. Dirigée par Shiva Nirvana, Samantha Ruth Prabhu a été encordée pour le drame romantique en tant que femme principale. Kushi devrait être diffusé sur grand écran le 1er septembre.