Baby shower de Sonam Kapoor : Deepika Padukone à Alia Bhatt et d’autres stars pour assister au grand événement ; connaître tous les détails

La baby shower de Sonam Kapoor : L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor et son mari Anand Ahuja attendent leur premier enfant. Le couple est sous les feux de la rampe depuis qu’ils ont partagé leurs nouvelles de grossesse sur les réseaux sociaux. Maintenant, les rapports disent que le couple va avoir une grande douche de bébé à Mumbai. Les futurs grands-parents maternels Anil Kapoor et Sunita Kapoor vont organiser la baby shower de la future maman Sonam Kapoor. Les fans attendent avec impatience que le couple commence son voyage parental. De Deepika Padukone à Alia Bhatt, ces célébrités de la ville B assisteront à la baby shower et donneront leurs bénédictions au nouveau membre de la maison de Kapoor. Regardez cette vidéo pour en savoir plus

Écrit par Devisha Keshri