Alia Bhat et Ranbir Kapoor attendent leur premier enfant. Le power couple de Bollywood s’est marié au mois d’avril et en juin, ils ont annoncé qu’ils étaient enceintes. Lors des promotions de Darlings et Brahmastra, Alia Bhatt a affiché sa bosse de bébé et a laissé tout le monde en admiration devant son éclat de grossesse. Des robes époustouflantes aux chemises surdimensionnées, Alia a laissé tout le monde impressionné par sa mode de grossesse. Maintenant, le buzz tourne autour de la baby shower d’Alia Bhatt.

Deepika Padukone et Katrina Kaif à la baby shower d’Alia Bhatt ?

Récemment, des informations sur la mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, et sa belle-mère, Neetu Kapoor, organisant une baby shower spéciale pour elle sont devenues virales. Il s’agirait d’une baby shower réservée aux filles qui aura lieu d’ici la fin du mois. Ce sera à Mumbai. En parlant des invités, il est rapporté que Kareena Kapoor Khan et Karisma Kapoor vont en faire partie en dehors des amis d’Alia Bhatt. Cependant, on se demande si Deepika Padukone et Katrina Kaif y assisteraient également.

Eh bien, Deepika Padukone partage d’excellents rapports avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Bien qu’elle ait raté leur mariage, elle a toujours adoré les deux. Deepika et Alia sont des amies assez proches et on se demande si l’actrice de Gehraiyaan y assistera ou non. D’un autre côté, Katrina Kaif était autrefois la très bonne amie d’Alia Bhatt. Et c’est l’ex-petite amie de Ranbir Kapoor. Cependant, alors qu’ils avancent tous dans leur vie, ils ont tous laissé passer le passé. Alors dans ce cas, on se demande si Katrina Kaif serait invitée ou pas !

Brahmastra décroche l’or

Pendant ce temps, le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a remporté l’or et se porte fabuleusement bien au box-office. En Inde, selon les rapports, Brahmastra est sur le point d’atteindre Rs 150 crore. Dans le monde entier, le film a largement dépassé Rs 200 crore.