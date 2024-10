« Baby Reindeer » : le juge autorise le procès en diffamation contre Netflix à propos de l’émission

CNN

Une Écossaise accusée d’avoir traqué le créateur et star de « Baby Reindeer », Richard Gadd, peut poursuivre son procès en diffamation contre Netflix, après qu’un juge fédéral de Californie a refusé de rejeter toutes les plaintes.

Dans une décision publiée vendredi, le juge R. Gary Klausner a écrit que même si les « actions présumées de Fiona Harvey sont répréhensibles », les différences dans la façon dont la série les décrit « pourraient produire un effet différent sur l’esprit du téléspectateur ».

CNN a contacté Gadd et Netflix pour commentaires.

Dans une déclaration à CNN, en juin, un porte-parole de Netflix a déclaré : « Nous avons l’intention de défendre cette affaire vigoureusement et de défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire. »

Dans la mini-série Netflix primée aux Emmy Awards, Gadd raconte ce qui est présenté comme une « histoire vraie » d’être harcelé par une femme qui le bombarde de plus de 40 000 e-mails et de centaines d’heures de messages vocaux.

La série est arrivée en tête des listes les plus regardées dans le monde après ses débuts en avril, générant des gros titres et des spéculations sur les personnages et sur ceux qui les ont inspirés. Harvey, qui a été rapidement retrouvée par des détectives en ligne qui l’ont qualifiée de « vraie Martha Scott », a déposé une plainte auprès du tribunal de district du district central de Californie en juin, demandant un procès devant jury et des dommages-intérêts totalisant 170 millions de dollars.

Gadd avait précédemment déclaré au journal britannique The Guardian que l’histoire était « très vraie sur le plan émotionnel… Mais nous voulions qu’elle existe dans le domaine de l’art, ainsi que protéger les personnes sur lesquelles elle est basée ».

Cependant, ses demandes répétées pour que les téléspectateurs cessent de chercher à découvrir l’identité réelle des personnages de son histoire sont restées lettre morte.

Dans le procès, Harvey allègue « plusieurs différences clés » entre elle et le personnage de Martha, qui traquait le personnage de Gadd, Donny Dunn. Plus précisément, Harvey dit que les téléspectateurs ont conclu qu’elle était également « une criminelle condamnée à deux reprises qui a passé cinq ans en prison pour harcèlement criminel », qu’elle avait « traqué un policier », « agressé sexuellement Gadd dans une ruelle », « violemment attaqué Gadd… lui a arraché son corps ». les yeux avec ses pouces » et « a traqué Gadd en attendant devant sa maison tous les jours jusqu’à 16 heures par jour ».

Dans son ordonnance, le juge Klaussner s’adresse aux L’argument selon lequel ces exemples étaient « essentiellement vrais », un moyen de défense couramment utilisé contre la diffamation, selon lequel l’essentiel d’une affirmation est vrai. La société de streaming a fait valoir que même si Harvey n’est pas une criminelle condamnée à deux reprises, « elle aurait pu être reconnue coupable et condamnée à cinq ans de prison » et qu’elle s’est « « manipulée » avec (Gadd), en le pinçant et en touchant diverses parties de son corps. son corps, y compris ses « fesses », sans consentement.

Klausner n’est pas d’accord avec l’argument de Netflix, écrivant qu’« il y a une différence majeure entre le harcèlement et être reconnu coupable de harcèlement par un tribunal. De même, il existe des différences majeures entre des attouchements inappropriés et une agression sexuelle, ainsi qu’entre bousculer et arracher les yeux d’autrui.»

Klausner a également soutenu qu’Harvey pourrait être en mesure de faire preuve d’une « véritable méchanceté » si Netflix décrivait sciemment des événements fictifs comme des faits. Comme preuve potentielle de cela, il a fait référence Le temps du dimanche‘ rapportant, citant des sources de l’industrie de la télévision, que Gadd aurait eu des inquiétudes en présentant « Baby Reindeer » comme étant tout à fait vrai, et que la pièce de théâtre à partir de laquelle la série a été adaptée se présentait comme « basée sur une histoire vraie ».

Bien que le juge ait autorisé les poursuites pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, il a rejeté les réclamations de Harvey pour négligence, négligence grave et droit à la publicité, ainsi que sa demande de dommages-intérêts punitifs.