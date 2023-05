Baby boomtown : Nagi a-t-il le secret pour repeupler le Japon ?

Se contre montagnes et forêts, Nagi se prélasse sous un ciel cobalt, se reflétant dans des rangées parfaitement symétriques de rizières submergées. Mais il y a plus dans cette ville de l’ouest du Japon que de jolies vues et une production agricole. Nagi produit tranquillement ce qui manque à une grande partie du reste du pays : des enfants.

Un après-midi récent, des groupes d’écoliers accablés par leur randoseru arrêté au musée d’art contemporain sur le chemin du retour. Dans un bâtiment public à proximité, les adultes ont eu du mal à se faire entendre au-dessus du vacarme des enfants d’âge préscolaire surexcités.

C’est le son d’une communauté qui défie le taux de natalité obstinément bas du Japon, et par une certaine marge.

Le taux de fécondité à Nagi a plus que doublé, passant de 1,4 à 2,95 en 2019, chutant légèrement à 2,68 en 2021 – toujours plus du double de la moyenne nationale de 1,3, ou du nombre d’enfants qu’une femme peut s’attendre à avoir au cours de sa vie.

Au milieu des avertissements du Premier ministre, Fumio Kishida, selon lesquels la baisse du taux de natalité au Japon menace sa capacité à fonctionner en tant que société, les 5 700 habitants de la ville pourraient bien avoir trouvé la réponse.

Son taux de natalité élevé est le résultat de deux décennies d’initiatives locales visant à faire de cette ville agricole une utopie pour l’éducation des enfants et, peut-être, à arrêter une tendance démographique qui, selon les dernières prévisions du gouvernement, fera chuter la population japonaise de 125 millions aujourd’hui. à 87 millions en 2070. Le déclin de la population s’accompagne d’une économie en déclin, d’une énorme pression sur les familles et d’une main-d’œuvre surchargée.

Nagi a gagné le surnom de «ville miracle» du Japon grâce à une combinaison d’incitations financières généreuses et, comme le Guardian l’a découvert lors d’une récente visite, en impliquant chaque membre de la communauté dans l’éducation de ses plus jeunes habitants.

« Nous aimons le son des voix d’enfants »

Cette approche est exposée à Nagi Child Home, une garderie où, pour 300 ¥ (1,70 £) par heure, les parents peuvent laisser leurs enfants aux soins d’autres mères, du personnel et de bénévoles plus âgés pendant qu’ils prennent du temps personnel pour faire des courses, aller magasiner ou assister à un rendez-vous chez le médecin.

« Nous essayons de rendre l’éducation des enfants agréable en supprimant l’anxiété que peuvent avoir les parents au sujet des finances ou si leur enfant tombe malade. Cela leur permet d’équilibrer leur vie familiale et professionnelle… et ils n’ont pas besoin d’une raison particulière pour utiliser le service », explique Takamasa Matsushita, père de deux jeunes enfants et chef de la division de l’information et de la planification de la ville.

« Faire quelque chose contre la baisse du taux de natalité ne concerne pas seulement les enfants. Nous adoptons une approche holistique, et c’est pourquoi nous essayons d’impliquer les résidents plus âgés.

« Je viens ici environ trois fois par semaine », explique Yukie Kaneko, mère de deux filles âgées de trois et trois mois. « C’est vraiment utile parce que nos enfants n’auraient pas l’occasion de jouer ensemble sans lui. C’est bien mieux que de rester à la maison toute la journée.

Yukie Kaneko avec ses deux filles dans une garderie à Nagi, où le taux de natalité est plus du double de la moyenne nationale du Japon. Photographie: Justin McCurry / The Guardian

La jeune femme de 28 ans dit qu’elle et son mari ont parlé d’avoir un troisième, voire un quatrième enfant.

Ils ne sont pas seuls. Les ménages de trois enfants ne sont pas inhabituels à Nagi, où les jeunes familles ont droit à une gamme d’avantages financiers, y compris un paiement unique de 100 000 ¥ (580 £) à la naissance de chaque enfant.

Selon les statistiques de la ville, 47% des ménages Nagi ont trois enfants ou plus. « Dans les villes japonaises, les enfants sont considérés comme bruyants et perturbateurs, c’est pourquoi il est interdit de jouer au football et au baseball dans les parcs publics », explique Matsushita. « Mais ici, on adore le son des voix d’enfants.

Après que les habitants ont voté pour ne pas fusionner avec les villes voisines lors d’un référendum en 2002, les responsables ont réalisé que Nagi ne survivrait que si elle pouvait stabiliser, voire augmenter, sa population.

Les enfants reçoivent des soins de santé gratuits jusqu’à l’âge de 18 ans et les familles ne paient pas un seul yen pour les manuels scolaires jusqu’à ce qu’ils aient terminé l’enseignement obligatoire à 15 ans. Les repas scolaires sont subventionnés et les adolescents fréquentant un lycée hors de la ville ne paient qu’une fraction de leur tarifs de bus. Afin d’attirer les jeunes familles, la ville propose des maisons de trois chambres pour un loyer mensuel relativement bas de 50 000 ¥.

Yuko Sugawara, qui a une fille d’un an et est enceinte de son deuxième enfant, dit que les dons en espèces ne sont qu’une partie de l’attraction de Nagi. « Ce n’est pas vraiment une question d’argent », dit-elle. « Nous voulons que notre fille ait un petit frère et une petite sœur. Ce serait dommage qu’elle grandisse en tant qu’enfant unique. Et quand vous regardez autour de vous et que vous voyez des familles avec trois ou même quatre enfants, vous pensez que nous pouvons le faire aussi.

Hiroko Kaihara, membre du personnel du foyer pour enfants, est sur place pour offrir aux mères en visite des conseils sur tout, de l’allaitement au changement de couche en passant par la gestion des crises de colère.

« Ils viennent ici pour parler de tout ce qui se passe dans leur vie, pas seulement de leurs enfants. Certains d’entre eux pourraient s’inquiéter pour des parents âgés, par exemple », dit-elle. « Certains viennent tous les jours, d’autres une fois par semaine. Nous recevons des débutants et des personnes qui ne sont pas venues depuis des lustres. Tout le monde est le bienvenu… nous voulons que les résidents élèvent leurs enfants à l’air libre.

Kishida, qui annoncera bientôt un plan de financement ambitieux pour faire face à la crise démographique du Japon, a peut-être appris quelque chose de sa visite à Nagi en février, lorsque les données du ministère de la Santé ont montré que le nombre de naissances en 2022 s’élevait à 799 728 – le chiffre national le plus bas depuis le début des enregistrements en 1899.

À Nagi, la participation communautaire s’étend au travail. Au dépanneur Shigoto no Conbini work, des personnes âgées de 20 à 70 ans effectuent des travaux commandés par la mairie, du nettoyage des toilettes publiques au remplissage des enveloppes. Le programme met en relation des entreprises avec des femmes en âge de procréer et des retraités, ainsi qu’avec des personnes qui n’ont pas travaillé depuis des années, selon Yoshikazu Kuwamura, qui gère l’établissement. « Les parents peuvent laisser leurs enfants ici pendant qu’ils travaillent, peut-être dans les champs, et quelqu’un s’occupe d’eux », dit-il. «Ensuite, ils rendent la pareille un autre jour.

« Ils peuvent venir ici une heure ou deux, selon leur emploi du temps. Cela leur donne la possibilité de concilier travail et vie de famille. Ils savent qu’ils n’ont pas à élever seuls leurs enfants.

Comme de nombreuses communautés rurales au Japon, Nagi souffre de dépeuplement alors que les décès continuent d’être plus nombreux que les naissances, même si le nombre de personnes qui s’installent dans la ville – y compris les familles liées à la base de la force d’autodéfense japonaise à proximité – augmente et devrait continuer à faire donc.

« C’est un endroit facile pour élever des enfants », explique Manami Kuroyabu, qui a trois enfants âgés de un à huit ans. « Je n’ai pas l’impression d’être seul. Il y a toujours quelqu’un pour aider les enfants et les enfants ont de nombreuses occasions de jouer les uns avec les autres.

« J’ai pensé à avoir un quatrième enfant… mais je dois admettre que je suis assez fatiguée. »