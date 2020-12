Au début de la pandémie, il y a eu des blagues sur les quarantaines qui ont provoqué un baby-boom, mais environ neuf mois depuis que le COVID-19 a déclenché une urgence nationale aux États-Unis, des experts signalent un baby-bust.

Il y aura beaucoup moins de nouveau-nés cet hiver et en 2021.

Que la distanciation sociale incite les partenaires romantiques à se rencontrer moins, ou que la pression financière et l’incertitude concernant la garde d’enfants aient amené les familles à faire une pause pour avoir des enfants, la pandémie de coronavirus a entraîné une baisse des grossesses planifiées et non planifiées, ont déclaré des experts.

Nationwide, un rapport du Brookings Institute du jeudi projette environ 300000 moins de naissances l’année prochaine. Les tendances de Google ont montré une diminution significative des recherches liées au sexe et à la grossesse. Et dans un rapport publié mercredi, Modern Fertility a trouvé qu’environ 30% des personnes ayant des ovaires modifient leur projet familial, la plupart décidant de retarder la conception.

« Tout dans nos vies a été bouleversé », a déclaré Phillip Levine, professeur d’économie au Wellesley College et co-auteur du rapport Brookings, à USA TODAY.

Et la taille du buste de bébé COVID, a-t-il ajouté, pourrait avoir «des implications durables pour la société».

Pas un « baby-boom », les grossesses non planifiées chutent

Lorsque les commandes de séjour à la maison ont commencé au printemps, beaucoup ont suggéré de manière ludique qu’il y aurait un baby-boom à coronavirus.

Levine explique que la spéculation incorrecte était probablement basée sur des mythes similaires sur les pics de naissance observés neuf mois après des coupures d’électricité ou des blizzards – alors que beaucoup sont « coincés » à l’intérieur avec leurs partenaires.

«C’est ce joli mythe que les gens ont», dit-il. « Une image très romantique de la société – ce n’est probablement pas vrai même dans ces cas, mais ce n’est certainement pas vrai maintenant. »

La pandémie de coronavirus n’est pas comme une panne d’électricité ou un blizzard. La santé publique et la crise économique ont eu un impact sur presque tous les aspects de la vie quotidienne, y compris la croissance des familles.

« Il y a une sorte de vision naïve selon laquelle la naissance aboutit simplement à mettre les hommes et les femmes dans une même pièce, mais ce n’est pas vraiment ainsi que cela fonctionne dans la société moderne », a déclaré Philip N. Cohen, professeur de sociologie et démographe à l’Université du Maryland. , College Park, soulignant à la fois les conversations approfondies que les couples ont lors de la planification des enfants et le taux élevé de grossesses non désirées à travers le pays.

Cohen explique que les grossesses non planifiées sont en baisse parce que, dans le but de réduire la propagation du COVID-19, les gens se déplacent et se rencontrent moins.

Les tendances de Google montrent cet impact. Dans les données analysées par Cohen, 2020 a vu beaucoup moins de recherches sociales, sexuelles et liées à la grossesse que ces dernières années – de «happy hour» à «douleur pendant les rapports sexuels» et «nausées matinales».

30% modifient leurs plans familiaux

Dans une enquête publiée mercredi par Modern Fertility, environ 30% des près de 4 000 personnes ayant des ovaires ont déclaré qu’elles modifiaient leur calendrier de fécondité / planification familiale cette année. Répondants identifiés comme étant de sexe féminin (99%) ou de genre non conformes, non binaires, genderqueer (1%).

Parmi ceux qui ont dit qu’ils changeaient leurs plans:

Près de la moitié (48%) ont décidé de retarder d’avoir des enfants

26% ne sont plus sûrs d’avoir des enfants

25% ont décidé d’accélérer leurs délais pour les enfants

Les principales raisons de l’accélération des délais comprenaient le rôle de la pandémie en mettant l’accent sur «ce qui est le plus important dans la vie» et en étant capable de «travailler à domicile et d’avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée».

Amanda Adomatis, 43 ans, a décidé qu’elle souhaitait accueillir un quatrième enfant dans sa maison en Alabama.

La pandémie « m’a fait regarder les gens autour de moi – et c’était ma famille, c’était mes enfants », a-t-elle dit. « Nous nous aimons toujours, et je veux qu’un autre enfant nous rejoigne. »

Les principales raisons pour lesquelles les gens retardent ou s’interrogent sur le fait d’avoir des enfants sont le fait de «ne pas être sûr de ma situation financière», de voir «les défis de la parentalité cette année» et de s’inquiéter «d’accéder en toute sécurité aux soins prénatals / aux soins de santé».

Sarah Urbanski a été forcée de retarder le calendrier de sa famille. Elle et son partenaire avaient prévu d’utiliser un donneur qui est un ami proche – mais il n’est pas citoyen américain et n’a pas pu se rendre chez eux à New York pendant la pandémie.

Urbanski, 33 ans, et son partenaire se sont tournés vers les prélèvements d’ovules et prévoient de reprendre leur conversation avec les donneurs en 2021. Pourtant, il a été difficile de retarder le jalon majeur de la vie – ce qu’elle reconnaît peut être une expérience partagée pour d’autres futurs parents, maintenant plus que jamais.

«Il est important de vous permettre d’être flexible avec vos projets, mais aussi de pleurer ce que vous essayiez de faire au départ», a-t-elle déclaré. «Nous devions vraiment être présents avec nous-mêmes et nos sentiments en essayant de concevoir, ainsi que ce à quoi la parentalité pourrait ressembler pour nous [amid COVID-19]… Juste un très gros point d’interrogation que personne n’aurait pu anticiper dans cette partie de leur voyage.

Jusqu’à un demi-million de bébés en moins en 2021, un impact durable

Urbanski n’est pas seul. Dans un rapport de juin, Levine et Melissa Kearney, professeur d’économie à l’Université du Maryland et chercheur principal non-résident à la Brookings Institution, ont projeté que le pays pourrait voir 300000 à 500000 naissances de moins en 2021.

Dans une mise à jour de décembre publiée jeudi, Levine et Kearney ont confirmé leur prédiction initiale d’une forte réduction des naissances. Mais projeté que le nombre serait probablement plus proche de 300 000.

« Pour l’instant, nous maintenons notre prédiction d’un buste de bébé COVID d’environ 300 000 naissances de moins », ont-ils écrit. « Mais plus la pandémie dure et plus l’anxiété économique et sociale est profonde, il est possible que nous assistions à une réduction encore plus importante des naissances, une part croissante d’entre elles étant évitée de manière permanente. »

Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC), le nombre de naissances aux États-Unis en 2019 était le plus bas enregistré depuis 1985 – totalisant environ 3,75 millions, en baisse de 1% par rapport à 2018.

Pour mettre en perspective le nombre projeté de buste de bébé COVID, 300000 naissances en moins représenteraient une diminution d’environ 8 par rapport aux 3,75 millions de naissances de l’année dernière – soit 8 fois la baisse observée entre 2018 et 2019.

Les États-Unis ont connu une baisse du nombre de naissances pendant des années, le plus récemment après la grande récession de 2007-2009. Mais le buste de bébé COVID pourrait contribuer à une baisse encore plus significative.

« Il est possible que ce soit deux choses qui se rejoignent à la fois: la baisse des taux de natalité en plus de la baisse des taux de natalité », a déclaré Cohen, dont la recherche a déjà révélé des baisses de naissances en 2020 – même avant le début prévu des naissances COVID.

En termes d’impact de la pandémie, la projection de 300000 à 500000 de Levine et Kearny a été réalisée à l’aide de données de la Grande Récession et de la grippe espagnole de 1918 – ainsi que d’études antérieures sur la relation de la fertilité avec des facteurs tels que le chômage et la richesse.

Levine explique que nous verrons probablement des «flux et reflux» dans les naissances l’année prochaine.

« Exactement comme vous l’avez vu dans la grippe espagnole, 9 mois après un pic, ça va être pire », a-t-il dit, ajoutant que nous ne connaîtrions pas vraiment les résultats de l’année à venir avant l’été 2022.

Et même si nous sommes dans un meilleur état de santé publique à la même époque l’année prochaine, Levine souligne que l’économie ne sera pas sur le même calendrier – et par conséquent, les familles en pleine croissance continueront d’être affectées.

«Les récessions ne disparaissent pas comme par magie», dit-il.

Des industries à forte intensité de garde d’enfants à la taille de la main-d’œuvre et à la sécurité sociale, Levine dit que la taille du buste du bébé COVID, mélangée aux baisses déjà observées depuis la Grande Récession, pourrait avoir des implications durables sur l’économie.

En termes de traitement de l’impact, Cohen souligne la nécessité de solutions créatives.

« Je préfère voir la société s’adapter à des taux de natalité plus bas et je pense que nous pouvons le faire », a-t-il déclaré. « Je suis optimiste que nous en tirerons des leçons. »

