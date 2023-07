Baby Blooms ouvre ses portes au centre-ville de La Salle – Shaw Local

Baby Blooms est un studio d’échographie élective 4D/HD qui a ouvert ses portes le 10 juin au centre-ville de La Salle.

Il appartient à Kaitlyn Nelson. Elle est infirmière à l’USIN et a une passion pour les bébés. Nelson a décidé que le studio d’échographie était un excellent moyen d’utiliser cette passion pour desservir la région et ajouter une autre petite entreprise au centre-ville.

Le studio propose des options d’échographie 2D-4D. C’est un moyen d’inclure tous les membres de la famille ou les amis dans la visualisation d’un bébé à tout âge gestationnel.

Baby Blooms propose également des tests ADN, via Sneak Peak, dans lesquels les clients peuvent connaître le sexe de leur bébé dès six semaines.

Les séances d’échographie se font uniquement sur rendez-vous. Ils peuvent être fabriqués via le site Web de Baby Bloom www.BabyBloomsHD.com. Ceux qui recherchent des horaires de session d’échographie alternatifs peuvent également contacter Baby Blooms par téléphone ou par e-mail car ils sont plus que disposés à essayer de s’adapter.

En plus de l’échographie, Baby Blooms abrite une boutique pour bébé avec des vêtements et des accessoires pour bébé. Les heures d’ouverture de la boutique ont commencé le 3 juillet et seront de 10 h à 16 h du mardi au jeudi. Des dates de week-end occasionnelles seront ajoutées et publiées sur la page Facebook de Baby Blooms HD.

Enfin, Baby Blooms propose un lieu événementiel. La salle peut accueillir un maximum de 75 personnes. Les événements peuvent être réservés par téléphone au 217-737-0979 ou par e-mail [email protected].