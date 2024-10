Babu @ Nara Rohit Fiançailles

Article de Satya B



Publié le : 15h12, le 13 octobre 2024

Pour les non avertis, le héros Nara Rohit s’est fiancé à sa partenaire Siri Lella lors d’une somptueuse cérémonie de fiançailles aujourd’hui. Le couple s’est rencontré pour la première fois sur les plateaux de Pratindhi 2 et l’amour s’est épanoui entre eux, ce qui a finalement conduit à leurs fiançailles aujourd’hui.

A l’occasion, CM Chandrababu s’est envolé pour Hyderabad pour bénir le jeune couple dans cette nouvelle phase de leur vie et cette photo a fait surface sur les réseaux sociaux. On voit Babu souhaiter chaleureusement le couple.

La cérémonie de fiançailles a eu lieu au célèbre hôtel Novotel d’Hyderabad et a été honorée par Chandrababu, Bhuvaneshwari, Lokesh, Balakrishna et d’autres. Les principaux membres du clan Nara et Nandamuri ont été vus sur place aujourd’hui.

Le jeune couple annoncera bientôt sa date de mariage car ils profitent actuellement de cette nouvelle phase de leur vie.

