Babu, célèbre acteur tamoul d’En Uyir Thozhan, alité pendant 30 ans, est décédé à 60 ans

Le réalisateur Bharathiraja a confirmé la disparition de Babu en partageant la nouvelle sur X et a écrit : « Il avait le potentiel de devenir une immense star. »

Babu, un acteur tamoul populaire connu pour son rôle dans le film En Uyir Thozhan, est décédé mardi. Il avait 60 ans. Au cours des dernières années, Babu a été confronté à plusieurs problèmes de santé et a reçu une assistance médicale. Comme l’a rapporté News18, le défunt acteur est resté alité pendant 30 ans.

Le réalisateur Bharathiraja a confirmé la disparition de Babu en partageant la nouvelle sur X (anciennement Twiter). Bharathiraja a tweeté en tamoul qui se traduit par « Dans le monde du cinéma, il avait le potentiel de devenir une immense star. Malheureusement, en raison d’un tragique accident sur un plateau de tournage, il a passé plus de trois décennies alité. Je suis profondément attristé par la perte de l’acteur d’En Uyir Thozan, Babu, et j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à la communauté cinématographique. »

Voici le tweet

திரைத்துறையில்

மிகப்பெரும் நட்சத்திரமாக

வந்திருக்கவேண்டியவன்

படப்பிடிப்பில் நடந்த விபத்தில்

30 minutes en voiture க்கையுடன்

வாழ்ந்து மறைந்த

» என் உயிர் தோழன் பாபு » வின்

மறைவு மிகுந்த மனவேதனை

C’est vrai. C’est vrai. pic.twitter.com/ANwRUthJbd – Bharathiraja (@offBharathiraja) 19 septembre 2023

Comme l’a rapporté News18, Bharathiraja a rendu visite à Babu pendant son hospitalisation et lui a même fourni une aide financière. Dans sa carrière. Dans les années 1990, lors du tournage d’une scène d’action à Manasara Vaalthungalaen, il a dû faire un saut en hauteur. Le réalisateur a suggéré d’utiliser une doublure, mais Babu a insisté pour réaliser la cascade lui-même. Après une dure chute, Babu a subi une grave blessure au dos, ce qui a eu un impact sur sa carrière. Après cet incident tragique, Babu est resté alité pendant 30 ans.

Le réalisateur Bharathiraja a réalisé plus de 100 films et il a présenté des talents, dont Babu. En 1990, Bharathiraja réalise En Uyir Thozhan. Le film n’est peut-être pas un grand succès, mais Babu a été reconnu grâce à la chanson Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa présentée dans le film. Le film s’est imposé comme un acteur talentueux dans l’industrie. Au cours de ses derniers jours, l’état de santé de Babu est devenu trop faible et il a été admis à l’hôpital. Babu est décédé mardi et a laissé l’industrie cinématographique sous le choc.