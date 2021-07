Babita Ji alias Munmun Dutta de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah quitte la série ? | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les acteurs populaires de la sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah sont assez célèbres parmi les fans car ils les divertissent depuis des années. Récemment, des rumeurs au sujet de Babita Ji alias Mummun Dutta quittant la série ont pris feu, laissant les fans tristes.

Le buzz autour de sa sortie a commencé à faire le tour en raison de son absence des derniers épisodes.

Maintenant, les créateurs de la série, Neela Film Productions Pvt Ltd, propriété d’Asit Kumarr Modi, a déclaré au Times of India : « Munmun Dutta continue de rester partie de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah comme Babita ji. Toutes les rumeurs sur son départ de la série sont sans fondement et incorrectes. »

Le personnage de Babita Ji est adoré par les téléspectateurs et Munmun Dutta le joue parfaitement depuis le début de la série.

L’actrice a récemment fait la une des journaux pour avoir utilisé une insulte de « casteiste » dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, et FIR a également été déposée contre elle. Cependant, l’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah s’est excusée d’avoir involontairement blessé les sentiments d’une communauté sur son compte de médias sociaux.

En l’état, le suspense autour du personnage de Dayaben plane alors que le retour de Disha Vakani dans la série n’a pas encore eu lieu. Disha a pris une pause maternité après avoir eu la chance d’avoir une petite fille en 2018. Elle s’est mariée à Mayur Pandya le 24 novembre 2015.