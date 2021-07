Babita Ji aka Munmun Dutta de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah réagit ENFIN aux informations selon lesquelles elle aurait quitté la série ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : quelques jours après que l’actrice de télévision Munmun Dutta quittant la célèbre émission Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ait inquiété les fans, Babita Ji a finalement rompu son silence. Elle a réagi à de tels rapports et les a critiqués pour n’être que de simples rumeurs.

Munmun Dutta a déclaré au Times Of India : « Au cours des 2-3 derniers jours, peu de choses ont été faussement signalées, ce qui a eu des implications négatives sur ma vie. Les gens disent que je n’ai pas fait de reportage sur les plateaux de la série et c’est totalement faux. La vérité est que la piste de l’émission ne nécessitait pas ma présence. Par conséquent, je n’ai pas été appelé pour le tournage. La production décide des scènes et de la piste suivante. Je ne décide pas cela. Je suis juste un individu qui va travailler, fait son travail et revient. Donc si je ne suis pas obligée dans les scènes, je ne tournerai évidemment pas. »

Elle a ajouté: « Si je prévois de quitter la série, je le déclarerai moi-même parce que les téléspectateurs sont émotionnellement attachés à mon personnage et ils méritent de connaître la vérité plutôt que de simplement spéculer. »

Plus tôt, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah maker Asit Kumarr Modi a critiqué les rapports en disant: « Ce ne sont que des rumeurs. Je n’ai reçu aucune communication de Munmun au sujet de son intention de quitter la série. »

L’actrice a récemment fait la une des journaux pour avoir utilisé une insulte de « casteiste » dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, et FIR a également été déposée contre elle. Cependant, l’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah s’est excusée d’avoir involontairement blessé les sentiments d’une communauté sur son compte de médias sociaux.