Babil partage de belles photos de retour du père Irrfan Khan, souhaite qu’il soit là pour être témoin de son travail acharné ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Babil, le fils de l’acteur décédé Irrfan Khan, continue de publier des photos inestimables de son père sur les réseaux sociaux, rendant ses fans émus.

Le dernier post de Babil sur Instagram se compose de quatre photos d’Irrfan tirées de sa vie personnelle. Dans la première image, le défunt acteur peut être vu allongé à côté du réalisateur de Finding Fanny, « Homi Adajania », et souriant de tout cœur. La photo suivante montre Irrfan caressant un veau et les deux photos restantes montrent Babil avec son père partageant des moments de lumière.

« J’ai travaillé si dur mec, j’aurais aimé que vous soyez ici pour témoigner », a écrit Babil dans son message.

Les célébrités et les fans ont inondé la section des commentaires d’amour et de souvenirs d’Irrfan. L’actrice Tillotama Shome, qui a joué dans le film acclamé par la critique Sir (2018) s’est rendue dans la section des commentaires pour partager le rêve qu’elle avait d’Irrfan l’autre jour avec Babil.

« Il regarde. Babil J’ai rêvé de nous hier. Suttapa a dit que nous pouvions avoir de la crème glacée et j’étais tellement excité et j’ai parcouru ce terrain fou et je suis revenu inquiet avec de la crème glacée à moitié fondue. Mais les Irrfans sourient en voyant que la glace nous a tous fait craquer et a rendu tout si bon », a écrit l’actrice.

Irrfan Khan est décédé l’année dernière le 29 avril des suites d’une infection du côlon. L’acteur n’avait que 53 ans. On lui a diagnostiqué pour la première fois un cancer neuroendocrinien en 2018 pour lequel il avait subi un traitement et même une chimiothérapie. Cependant, plus tard, il a développé une infection et a succombé à la mort. Sa disparition prématurée a créé un vide énorme dans l’industrie cinématographique hindi.

Babil est également prêt à suivre les traces de son père et va poursuivre une carrière d’acteur. Il a mis en sac son premier film avec la maison de production d’Anushka Sharma ‘Clean Slate Filmz’ et sera vu dans le film Netflix ‘Qala’ de Tripti Dimri.