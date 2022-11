Babil Khan s’ouvre sur la poursuite de l’héritage du défunt père Irrfan Khan, dit “il y a deux ans …”

Babil Khan, qui est le fils du défunt acteur Irrfan Khan, est prêt à faire ses débuts d’acteur avec Qala, le prochain film de Netflix. Mardi, les réalisateurs ont publié la bande-annonce tant attendue du film, et elle a reçu une excellente réponse.

Lors du lancement de la bande-annonce, Babil a interagi avec les médias et a parlé de la pression de porter l’héritage du père Irrfan. Il a dit: «Oui, il y a beaucoup de pression. Lorsque nous tournions le film il y a deux ans, la pression me faisait peur. Maintenant, la pression ne me fait plus peur mais me motive à sortir et à travailler. La définition de la pression a changé.





Tout en parlant des qualités de son père, il a ajouté: «Quelles que soient les qualités de mon père, il les a emportées avec lui. Maintenant, je vais explorer mes qualités.

Dans Qala, on voit Babil Khan jouer le personnage mystérieux d’un chanteur qui constituera un concurrent difficile pour le personnage titulaire de Tripti. Outre les trois protagonistes principaux, le film compte un groupe d’acteurs talentueux tels que Amit Sial, Varun Grover, Abhishek Banerjee et Swanand Kirkire, entre autres.

La description YouTube de la bande-annonce se lit comme suit : “Se déroulant dans les années 1940 à Kolkata, Qala raconte la relation compliquée entre une jeune chanteuse et sa mère. Tous ses sacrifices valent-ils le succès qu’elle obtient ?” La section des commentaires est remplie de commentaires de personnes ravies de regarder le film après sa bande-annonce intrigante.

Qala est réalisé par la célèbre parolière Anvitaa Dutt qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le thriller surnaturel de 2020 Bulbbul dans lequel Tripti Dimri a également joué le rôle principal. Mettant également en vedette Avinash Tiwary, Paoli Dam, Rahul Bose et Parambrata Chattopadhyay, Bulbbul était également une sortie directe en numérique sur Netflix et a également été produit par le frère d’Anushka Sharma, Karnesh Ssharma, sous sa bannière Clean Slate Filmz.