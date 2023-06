Babil Khan rend un hommage sincère au père Irrfan Khan, voici ce qu’il a dit

Babil Khan partage une photo de son père Irrfan Khan. (Crédits : Instagram)

Cela fait presque trois ans que l’acteur Irrfan Khan est décédé. Il a laissé un vide irremplaçable dans l’industrie cinématographique. Le fils d’Irrfan, Babil Khan, a également choisi de suivre le même chemin que son père et se prépare maintenant pour ses débuts sur OTT. Babil et sa mère, Sutapa Sikdar, partagent fréquemment des histoires et des souvenirs précieux d’Irrfan sur les réseaux sociaux. Récemment, Babil s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé une photo d’Irrfan regardant son trophée des 8e Asian Film Awards en 2014. L’image était accompagnée d’une longue note réfléchie dans laquelle Babil rendait un hommage sincère à son père.

Babil a écrit que son père n’était pas seulement un acteur exceptionnel mais aussi un père extraordinaire. Il a ensuite partagé l’impact profond que son père a eu sur lui, admirant l’engagement inébranlable d’Irrfan à surpasser les simples instincts de survie et à se lancer dans un voyage créatif guidé par l’intuition. Malgré l’attrait de la célébrité, Babil a déclaré qu’Irrfan avait véritablement embrassé le caractère physique de son statut de célébrité, même face aux incertitudes de la vie.

Vérifiez le message de Babil :









Babil transmet constamment son profond amour et son admiration pour son père à travers ses messages sincères. Dans l’un de ces messages, il a exprimé son désir d’hériter du manteau apparemment inaccessible du métier d’acteur de son père.

Le message poignant de Babil a trouvé un écho auprès de ses fans et de ceux d’Irrfan, qui ont répondu par des commentaires émouvants.

Ils ont dit qu’Irrfan aurait été extrêmement fier du parcours de Babil dans l’industrie, lui souhaitant un succès semblable à celui de son père.

« Il serait si fier de toi Babil. Je veux te voir prospérer dans cette industrie, tout comme ton baba l’a fait. C’était un acteur incroyable, il l’est toujours à coup sûr », a commenté un utilisateur.

Babil a récemment fait ses débuts dans le film Qala aux côtés de Triptii Dimri. Il devrait également apparaître dans une prochaine série OTT intitulée The Railway Men. Alors que Babil continue de tracer sa propre voie, son amour pour son père et l’impact de l’héritage d’Irrfan restent profonds.