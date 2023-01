Babil Khan rend un hommage émouvant au défunt père Irrfan Khan

Irrfan Khan a laissé un vide béant dans le monde des acteurs et des artistes, et l’hommage que lui a rendu son fils et acteur Babil Khan a une fois de plus rappelé à Internet l’ampleur de la perte. Babil, qui est récemment apparu dans le film Qala, s’est produit au Spoken Fest 2022, où il a rendu un hommage émouvant à son défunt père et a partagé l’histoire de son voyage avant et après la mort d’Irrfan. Babil n’est peut-être pas la première personne à laquelle vous pensez quand vous pensez aux “enfants vedettes” et la performance prouve exactement pourquoi. Babil a détaillé son enfance et son adolescence avec Irrfan et comment son Baba, son “meilleur ami” l’a emmené “à la rencontre de Dieu”. “.

Babil a détaillé comment il a grandi seul et comment Irrfan, via une série de cours de natation, lui a enseigné le concept de reddition, quelque chose qui lui est venu en aide après la perte de son père. Il a parlé de son parcours de “Mowgli” solitaire à un adolescent menant une vie plutôt hédoniste lorsqu’il s’est séparé d’Irrfan.

La mort d’Irrfan a effectué une transformation en Babil alors que la superficialité de ses amitiés s’est révélée, et il est retourné au bord de la rivière où il avait ces cours de natation. Il a terminé l’hommage émouvant en décrivant comment il s’est rendu une fois de plus et a laissé la rivière l’emporter.

«Babil Khan devrait commencer à écrire. Il peut exprimer ses plus petites émotions à merveille, tout comme le fait un écrivain”, a écrit un commentateur de YouTube. “Nous devons protéger cet homme à tout prix. La brutalité et son innocence sont si précieuses. Babil Khan pour qui il n’est pas seulement parce qu’il est fils d’une légende », a commenté un autre. “Ce jeune homme a une sagesse et une honnêteté si profondes. Il y a beaucoup de tristesse entre cet enseignement réconfortant. Merci à ses parents d’avoir offert au monde une personne aussi sage et empathique”, lit un autre commentaire.

Dans une interview exclusive accordée à Bollywood Bubble, Babil a récemment raconté comment, le jour de la mort de son père, au début, il n’y croyait pas. Après une semaine, le jeune acteur a été choqué d’apprendre que son père ne reviendrait pas. C’est après cette prise de conscience que Babil est entré dans une mauvaise spirale. Il a dit: “Je viens de m’enfermer dans ma chambre pendant un mois et demi.”

