Babil Khan partage des photos du «lac privé» qu’il a hérité de son père Irrfan Khan, envisage de faire CECI avec

Le fils de feu l’acteur Irrfan Khan, Babil Khan manque profondément à son père. Il partage souvent des photos de son Irrfan et souhaite qu’il soit là pour le voir travailler si dur. Récemment, Babil a partagé quelques photos de lui allongé sur un bateau pneumatique au milieu d’un lac magnifique dont il a hérité de son père.

Sur les photos, on peut voir Babil se détendre sur le bateau et se prélasser dans la beauté des environs à couper le souffle avec des collines verdoyantes et une forêt. En partageant les photos, il a écrit : « Lac Babil ». Dans les commentaires, Babil a également révélé ses plans sur ce qu’il allait faire avec le lac.

Réagissant aux photos, le réalisateur Tushar Tyagi a commenté : « Yo Babil, où est-ce ? Tellement beau », auquel Babil a répondu : « Devinez quoi ? J’ai signé tout mon héritage à maman parce que c’était la bonne chose à faire mais baba m’a laissé ce lac. Alors maintenant, j’ai mon propre lac privé et j’ai l’intention d’y élever des espèces de poissons menacées !

Les fans de Babil l’ont comblé d’amour et de louanges dans la section commentaires. « La perfection en photo », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « Vous êtes tellement béni, rendez-le fructueux. » Un troisième utilisateur a écrit : « On dirait que la lumière tombe intentionnellement, avec amour sur vous et vous suit », tandis qu’un quatrième a commenté : « Le lac Babil est tellement apaisant.

Babil est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec l’entreprise de production d’Anushka Sharma, « Qala », qui met également en vedette Triptii Dimri et Swastika Mukherjee. Mercredi 14 juillet, Babil a partagé une vidéo de Triptii se débattant pour marcher dans la neige.

En partageant la vidéo, il a écrit : « @tripti_dimri fait de son mieux xD. Qala’ arrive bientôt. Tripti Dimri est la prochaine grande star, marquez mes mots.

Dans une réponse hilarante, Triptii a déclaré: « Hahaha, vous êtes le plus doux, imaginez cela avec * Duniya haseeno ka mela jouant en arrière-plan (moi en tant que bobbydeol). »

En parlant du film, la réalisatrice de ‘Qala’, Anvitaa Dutt, a déclaré : « Les relations mère-fille sont sacrées et souvent compliquées. Qala est une belle histoire déchirante sur une fille qui a soif de l’amour de sa mère. Je suis ravie d’avoir des acteurs aussi incroyables à bord et j’ai hâte que le monde découvre le film avec Tripti, Babil et Swastika. C’est toujours un plaisir de s’associer à Clean Slate Filmz et Netflix car ils croient en la nécessité de donner vie à des histoires puissantes comme Bulbbul, et maintenant Qala. «