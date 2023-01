Babil Khan partage des photos d’enfance inédites à l’occasion de l’anniversaire de naissance d’Irrfan Khan : “Votre rire me manque”

À l’occasion de l’anniversaire de naissance de l’acteur vétéran Irrfan Khan, son fils Babil a écrit un message émouvant à sa mémoire. S’adressant à Instagram, Babil a laissé tomber des photos de retour mettant en vedette son père et leurs souvenirs ensemble.

Dans la première image, Irrfan prend une photo du petit Babil et de sa femme Sutapa Sikdar. Sur la deuxième photo, on voit l’acteur vétéran dormir avec son fils sur le sol de sa maison. Et les photos suivantes ont montré le lien du duo père-fils et ont été magnifiquement capturées dans l’objectif.

Partageant les photos, il a écrit un message émouvant : “Les questions me tiennent éveillé la nuit. Celles que je n’ai jamais posées à l’époque, celles que je ne peux jamais poser maintenant. Mes questions sont laissées à moi-même, ça va, Je vais le découvrir. Ton rire me manque cependant, je ne pense pas qu’il y ait de réponse à cela. Se souvenir d’un jour où tu es arrivé ici.





Dès que le message a été mis en ligne, les fans de l’acteur ont laissé tomber leurs messages. L’un des fans a écrit : “Joyeux anniversaire au roi. Il serait si fier de toi, Babil.” Un autre commentaire disait: “Ce n’est pas seulement pour vous, c’est pour tous, il est le nerf du système nerveux de tous les acteurs. Il est venu dans ce monde avec l’identité de ses parents mais est parti avec sa propre identité. Joyeux anniversaire à une légende.”

Le légendaire acteur indien a fait ses débuts avec le film hindi nominé aux Oscars Salaam Bombay ! et a ensuite joué dans certains des films indiens les plus acclamés par la critique, tels que Life in a … Metro, The Lunchbox et Hindi Medium. Cependant, le succès de l’acteur ne s’est pas limité aux frontières de l’Inde. Il a réalisé des performances exceptionnelles dans plusieurs projets internationaux, ce qui lui a valu une grande reconnaissance à l’étranger et l’a placé sur la carte du cinéma mondial.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Babil a récemment fait ses débuts d’acteur avec Qala de Netflix. Il a recueilli une réponse écrasante pour sa performance dans le film. Situé à la fin des années 1930 et au début des années 1940, Qala est l’histoire d’un jeune chanteur éponyme. Le film raconte le passé tragique de Qala et la manière dont il la rattrape, la faisant se défaire au sommet de son succès durement gagné. Mais le début et la fin de sa spirale sont sa relation avec sa mère, la pathologie de son éducation et la névrose qu’elle entraîne. Il est barré par Anvita Dutt. Dans les mois à venir, on le verra dans le prochain de Shoojit Sircar.

