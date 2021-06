Babil Khan, le fils d’Irrfan Khan, se souvient avec émotion du moment où son père lui a offert une coupe de cheveux et a déclaré: « J’aurais aimé le laisser le faire » | Nouvelles des gens

New Delhi: Babil Khan, le fils de l’acteur décédé Irrfan Khan, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager une photo inédite dans laquelle il se fait couper les cheveux à la maison par sa mère Sutapa Sikdar et son frère cadet. Selon la légende de Babil, le moment familial a été capturé par la star de « La vie dans un métro… » Irrfan Khan.

Sur les photos, on peut voir Babil assis sur une chaise tandis que sa mère et son frère se séparent systématiquement les cheveux comme le ferait un coiffeur professionnel.

L’enfant vedette a écrit dans la légende sincère: « Dans les moments très pleins d’espoir, Baba me demandait si je le laisserais me couper les cheveux. Mais j’étais un adolescent, j’aurais aimé l’avoir fait. De toute façon quelques jours après mon retour de l’université, Baba a décidé qu’Ayaan et Mamma allaient me raser la tête. (15 avril 2020) »

Découvrez les photos de famille réconfortantes:

Irrfan est parti pour sa demeure céleste le 29 avril 2020. L’acteur de ‘Piku’, qui a reçu un diagnostic de tumeur neuroendocrine en 2018, laisse dans le deuil sa femme et ses deux fils.

Le mois dernier, à l’occasion du premier anniversaire de la mort d’Irrfan Khan, Babil a écrit un article réconfortant sur la triste disparition de son père et a exprimé son chagrin sur son compte Instagram.

Côté travail, Babil fera ses débuts d’acteur avec ‘Qala’, où il sera vu aux côtés de l’actrice de ‘Bulbbul’ Tripti Dimri. Réalisé par Anvitaa Dutt, le film sera soutenu par la maison de production d’Anushka Sharma.