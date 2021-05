Babil Khan, le fils d’Irrfan Khan, écrit une note émotionnelle à sa mère Sutapa Sikdar

Dimanche, le fils de l’acteur défunt Irrfan Khan a écrit une note émotionnelle sur Instagram pour sa mère, Sutapa Sikdar. Babil a partagé une photo de Sutapa dans une robe de couleur ivoire et a déclaré qu’il «regrettait» son comportement capricieux. Babil a également déclaré que sa mère était la seule à se soucier de lui et a promis de prendre soin d’elle.

« Le seul et unique. Ma seule. Je suis tellement capricieux, je le regrette. Elle est là pour moi, tu sais? Le seul. Personne ne se fout de moi, vraiment, sauf ma maman. Je t’aime tellement, je suis désolé pour la douleur. Dans les derniers chapitres de notre livre; égoïstement, je veux être celui qui prend soin de vous », a-t-il écrit.

Après avoir combattu le cancer pendant deux ans, Irrfan est décédé en avril de l’année dernière. Le jour du premier anniversaire de la mort de son père, Babil a partagé une photo d’Irrfan pendant ses jours de chimiothérapie, en train de construire une table. Au cours de la dernière année, Babil et Sutapa ont tous deux partagé un certain nombre de souvenirs se souvenant d’Irrfan.

«La chimio vous brûle de l’intérieur, alors pour trouver de la joie dans les choses simples, comme construire votre propre table pour écrire vos propres journaux. Il y a une pureté, je n’ai pas encore découvert. Il y a un héritage qui a déjà été conclu par mon Baba lui-même. Un arrêt complet. Personne ne pourra jamais le remplacer. Personne ne le pourra jamais. Au meilleur ami, compagnon, frère, père, que j’aie jamais eu et que j’aurai jamais. Je t’aime tellement, pour le reste de ce chaos, nous choisissons d’appeler la vie. J’aurais construit un monument spatial qui aurait pu nous emmener dans les parties les plus éloignées d’une singularité de trou noir qui vous a toujours intriguée, mais j’aurais été là avec vous Baba, et nous aurions pu y aller ensemble, main dans la main. (Explorer les derniers mystères) », a-t-il écrit.

Babil devrait faire ses débuts à Bollywood dans « Qala » d’Anvitaa Dutt, qui met également en vedette Tripti Dimri. À paraître sur le géant du streaming Netflix, «Qala» est produit par Clean Slate Filmz d’Anushka Sharma.