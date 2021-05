Babil Khan, le fils de l’acteur décédé Irrfan Khan, se souvient de lui et partage un message sincère

Vendredi 21 mai, le fils de l’acteur Irrfan Khan, Babil Khan, s’est rendu sur Instagram pour écrire une note poignante en souvenir de son père. Dans un article déchirant, Babil dit qu’il est perdu et effrayé et qu’il « ne sait pas à qui faire confiance ».

Partageant une vieille photo d’Irrfan Khan, Babil a écrit: «Hé mec, je suis tellement perdu. Je ne sais pas à qui faire confiance. Je doute de moi, tu sais? Je ne suis pas sûr de moi, j’ai peur de la perspective d’un monde impie. Mon esprit est en guerre avec mon instinct, je tombe désespérément amoureux de l’attention, j’ai désespérément le cœur brisé que tout soit pour rien.

Le message de Babil a suscité des réactions réconfortantes de la part de ses fans et de diverses célébrités, dont Tisca Chopra, Anup Soni, Sandhya Mridul et bien d’autres. Tisca Chopra et Adline Castelino ont laissé tomber un cœur dans les commentaires, tandis que Sandhya Mridul a commenté: « C’est difficile mais pas désespéré, mais un jour, cela aura du sens … Je le sais … envoyer de l’amour. » L’acteur Anup Soni a commenté: « Beaucoup d’amour … Restez fort. »

Le message émouvant de Babil témoigne à quel point il manque à son père et à ses conseils. Après avoir combattu le cancer pendant deux ans, Irrfan Khan est décédé en avril de l’année dernière. Le premier anniversaire de la mort de son père,

Babil a partagé une photo d’Irrfan pendant ses jours de chimiothérapie, en train de construire une table. Au cours de la dernière année, Babil a partagé un certain nombre de souvenirs se souvenant d’Irrfan.

«La chimio vous brûle de l’intérieur, alors pour trouver de la joie dans les choses simples, comme construire votre propre table pour écrire vos propres journaux. Il y a une pureté, je n’ai pas encore découvert. Il y a un héritage qui a déjà été conclu par mon Baba lui-même. Un arrêt complet. Personne ne pourra jamais le remplacer. Personne ne le pourra jamais. Au meilleur ami, compagnon, frère, père, que j’aie jamais eu et que j’aurai jamais. Je t’aime tellement, pour le reste de ce chaos, nous choisissons d’appeler la vie. J’aurais construit un monument spatial qui aurait pu nous emmener dans les parties les plus éloignées d’une singularité de trou noir qui vous a toujours intriguée, mais j’aurais été là avec vous Baba, et nous aurions pu y aller ensemble, main dans la main. (Explorer les derniers mystères) », a-t-il écrit.

Babil devrait faire ses débuts à Bollywood dans « Qala » d’Anvitaa Dutt, qui met également en vedette Tripti Dimri. À paraître sur Netflix, «Qala» est produit par Clean Slate Filmz d’Anushka Sharma.